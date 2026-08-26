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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية: المزاد الدولي لـ"الصقور 2026" يختتم فعالياته بمبيعات تتجاوز 8.8 مليون دولار أمريكي

السعودية: المزاد الدولي لـ"الصقور 2026" يختتم فعالياته بمبيعات تتجاوز 8.8 مليون دولار أمريكي
السعودية: المزاد الدولي لـ"الصقور 2026" يختتم فعالياته بمبيعات تتجاوز 8.8 مليون دولار أمريكي
أ ش أ

 اختتم المركز الوطني للصقور في المملكة العربية السعودية، فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026، الذي أقيم في مقر المركز بمَلهم شمال العاصمة الرياض خلال الفترة من 5 إلى 25 أغسطس، بمشاركة أكثر من 90 مزرعة إنتاج من 24 دولة، وتجاوز عدد الصقور المباعة بنهاية المزاد 2200 صقر، بإجمالي مبيعات بلغ 33 مليون ريال سعودي (8.8 مليون دولار أمريكي).

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للصقور طلال بن عبدالعزيز الشميسي، إن المركز يفخر بما حققه المزاد هذا العام من أرقام قياسية وحضور كبير ومشاركة دولية واسعة ومتنامية عامًا تلو الآخر، وما شهده من تنوع في المزارع وخطوط الإنتاج والسلالات المعروضة.

وأكد الشميسي أن المزاد نجح خلال 21 يومًا في جمع مزارع الإنتاج السعودية والدولية والصقارين والمشترين والمهتمين في سوق متخصصة ومنظمة، وأسهم في تعزيز التبادل التجاري ونقل الخبرات، وإتاحة الفرصة للمنتجين السعوديين للاطلاع على التجارب العالمية والتعرف على احتياجات الصقارين ومتطلبات السوق.

وشدد على أن ما تحقق امتدادا لمسيرة تطور شهدها المزاد خلال ستة أعوام، رسخ خلالها حضوره ملتقى دوليًا لمنتجي الصقور والصقارين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، مشيرًا إلى أن المركز سيواصل تطوير المزاد وخدماته وبرامجه، وتعزيز دوره في دعم المنتجين والصقارين والمحافظة على الموروث الوطني المرتبط بالصقارة واستدامته.

وسجلت منصة المزاد إقامة 12 ليلة مزاد، كان من أبرز صفقاتها بيع صقر من نوع «مثلوث جير» بمبلغ 1.3 مليون ريال سعودي (346 ألف دولار أمريكي) ليكون أغلى صقر بيع في المزاد هذا العام، والثاني في تاريخ المزاد.

وشهدت أيام المزاد حضورًا للأسر والشباب والمهتمين بالصقارة، إلى جانب الدبلوماسيين والمشاركين الدوليين، في مساحة جمعت ثقافات وتجارب مختلفة حول الصقور، وشملت الفعاليات المصاحبة أجنحة مستلزمات الصقور، ومنطقة «صقار المستقبل»، إلى جانب البرامج التوعوية وورش العمل، التي تناولت موضوعات مرتبطة بتنظيم منافسات الصقور وإجراءات مراكز الإكثار في المملكة العربية السعودية.

ونظم المركز الوطني للصقور ضمن فعاليات المزاد ورشة «القوانين والأنظمة» بالتعاون مع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، التي تناولت المواد المحظورة وآلية الفحص في منافسات الصقور، إلى جانب ورشة «آلية التراخيص لمراكز إكثار الصقور داخل المملكة» بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، التي استعرضت إجراءات ومتطلبات التراخيص والخدمات المقدمة للمستفيدين.

المركز الوطني للصقور في المملكة العربية السعودية فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026 مقر المركز بمَلهم شمال العاصمة الرياض

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