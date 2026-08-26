ولا أغرب .. روبوتات صينية تسبق أسرع رجل في التاريخ

قطع روبوت صيني شبيه بالبشر مسافة 100 متر في 9.39 ثانية في جولة تمهيدية في دورة الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر في بكين يوم السبت، متجاوزاً الرقم القياسي العالمي للرجال الذي يحمله العداء الجامايكي العظيم أوسين بولت.

وقال المنظمون إن روبوت "تيانجونج ألترا"، الذي طوره مركز بكين للابتكار في مجال الروبوتات البشرية، فاز في جولته الافتتاحية للنسخة الثانية من الألعاب..

تجاوز الروبوت "لايتنينغ" التابع لشركة "هونر" لصناعة الهواتف الذكية قرب خط النهاية بعد أن تأخر في بداية السباق. أنهى "لايتنينغ" السباق في 9.47 ثانية، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي الذي سجله "بولت" في بطولة العالم لألعاب القوى 2009 في برلين، والذي بلغ 9.58 ثانية.





افتقر الروبوتان إلى براعة بولت، فاصطدما مباشرةً بسجادة سميكة مصممة لإيقافهما، وتعثر تيانجونج بشدة على خط التماس، مما أجبر المتفرجين على الابتعاد. ونُقل لايتنينج على نقالة بعد سقوطه على الأرض.

ومع ذلك، مثّلت النتائج تحسّناً ملحوظاً عن دورة الألعاب الافتتاحية للعام الماضي، حين فاز فريق تيانجونج ألترا بسباق 100 متر بزمن 21.50 ثانية. كما فاز تيانجونج أيضاً بأول سباق نصف ماراثون في العالم للروبوتات البشرية، والذي أقيم في بكين العام الماضي.

في وقت سابق من يوم السبت، ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن لايتنينج قد قطع مسافة 100 متر في 9.32 ثانية في اختبار تحضيري، ووصل إلى سرعة قصوى بلغت 14.5 متر في الثانية.

فاز لايتنينج بسباق نصف الماراثون البشري لهذا العام في 50 دقيقة و26 ثانية، وهو أسرع من وتيرة الرقم القياسي العالمي للرجال النخبة.



بلغ طول لايتنينغ 169 سم، وكان طول ساقيه 95 سم خلال سباق نصف الماراثون. وقد قام الباحثون لاحقاً بتطويل ساقيه بمقدار 10 سم، ليصل طولهما إلى 1.05 متر، قبل انطلاق الألعاب، وفقاً لما ذكرته قناة CCTV التلفزيونية.

لقد روجت الصين للروبوتات الشبيهة بالبشر كصناعة استراتيجية ناشئة، حيث يراهن صناع السياسات والشركات على أن التقدم في الذكاء الاصطناعي والأجهزة سيسرع من استخدامها في التصنيع والخدمات اللوجستية والتطبيقات الاستهلاكية.

