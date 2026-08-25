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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد سامسونج وجوجل.. آبل تتجه إلى رفع أسعار هواتف آيفون

هاتف آيفون 18 برو
هاتف آيفون 18 برو
لمياء الياسين

تطلق شركة آبل هاتف آيفون 18 برو قريباً، ويشير تقرير جديد إلى أن سعره قد لا يكون مرتفعاً كما توقع العديد من المحللين وقد يشهد هاتف iPhone 18 Pro زيادة طفيفة في السعر قدرها 100 دولار أمريكي، وذلك على غرار الخطوات المماثلة التي اتخذتها سامسونج وجوجل.

وتكشف شركة آبل عن هاتفها الرائد آيفون 18 برو قريباً جداً ، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن حدث سبتمبر في الأسبوع المقبل.

على الرغم من أننا نعرف الكثير بالفعل عن هاتف iPhone 18 Pro، بما في ذلك ترقيات الكاميرا التي يشاع عنها ، وتحديثات التصميم ،  إلا أن التسعير لا يزال يمثل علامة استفهام كبيرة.

استناداً إلى ارتفاع تكاليف مكونات الذاكرة والتخزين ونظام الكاميرا الجديد، توقع المحللون أن يبدأ سعر هاتف iPhone 18 Pro من 1299 دولارًا أو 1399 دولارًا. هذا فقط بالنسبة للطراز الأساسي.

 التكاليف الإضافية 

تراقب الشركة عن كثب استجابة سامسونج وجوجل لارتفاع تكاليف المكونات. وقد رفعت كلتاهما أسعار أحدث هواتفهما بنحو 100 دولار. لو تم رفع السعر بنفس النسبة، لكان سعر آيفون 18 برو 1199 دولارًا، بزيادة قدرها 9% تقريبًا. وبالنظر إلى حدة أزمة نقص الذاكرة، فإن هذه الزيادة ستكون طفيفة نسبيًا، مما يشير إلى أن آبل تتحمل جزءًا من التكاليف الإضافية بنفسها. وقد حذرت الشركة بالفعل من ضغوط على هوامش الربح الإجمالية هذا الربع، ما يدل على أنها لا تُحمّل المستهلكين كامل نفقاتها المتزايدة.

لدى آبل أسبابها لعدم المبالغة في رفع السعر. فزيادة 100 دولار ستبقي سعر الآيفون ضمن النطاق السعري لسامسونج، وتتجنب الصدمة السعرية الناتجة عن الزيادات الكبيرة المفروضة على بعض أجهزة ماك وآيباد.

زيادة قدرها 100 دولار تعني الانتقال من 1099 دولارًا إلى 1199 دولارًا لجهاز iPhone 18 Pro ومن 1199 دولارًا إلى 1299 دولارًا لجهاز iPhone 18 Pro Max.

أشارت تقارير سابقة إلى أن شركة آبل قد تُخصّص زيادات أكبر في الأسعار لطرازاتها ذات سعة التخزين الأعلى. فإذا التزمت الشركة بزيادة قدرها 100 دولار أمريكي للطرازات الأساسية بسعة 256 جيجابايت، فقد نشهد زيادات تتراوح بين 150 و200 دولار أمريكي على الطرازات ذات سعة 512 جيجابايت و1 تيرابايت وما فوق.

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