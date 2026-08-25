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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كتب محمد عبد المنعم

اِستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومن جانب الشركة؛ جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية، ودبيبجو بورتوجيزى نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة شمال أفريقيا، وأندريا باربيرى المدير العام لفرع الشركة بمصر، ومحمود أبو اليزيد نائب المدير العام لفرع الشركة بمصر.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ثمن في مُستهل اللقاء الشراكة القائمة مع شركة "إيني" الإيطالية، وما تُنفذه من أنشطة مُتعددة في مصر، سواء في مجالات البحث والتنقيب والاستكشاف، أو في إطار الدور المُجتمعي للشركة، مُؤكداً تطلعه إلى مُواصلة الشراكة زيادة اِستثماراتها في مصر، والتي تُعزز من دور مصر كمركز إقليمي للغاز، وتعكس في الوقت نفسه قوة علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا، مُشدداً، في هذا الصدد، على اِستمرار مصر في تقديم التيسيرات اللازمة لشركة إيني، وتذليل أي تحديات تُواجه أعمالها في البلاد.  

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس التنفيذي لشركة إيني أعرب، من جانبه، عن تشرفه بلقاء الرئيس مُجدداً، مُؤكداً حرص شركته على تعزيز دورها كأكبر شركة طاقة عاملة في السوق المصرية، موضحاً في هذا الصدد أن إجمالي استثمارات الشركة في مصر بلغ ٨،٥ مليار دولار، مُشيراً إلى نجاح الشركة في ترسيخ وجودها كشريك رئيسي في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي. واستعرض "كلاوديو ديسكالزي" الموقف التنفيذي لمشروعات وأنشطة "إيني" عبر عدد كبير من أهم مناطق الإنتاج والاستكشاف في مصر، منوهاً بمواصلة الشركة تنفيذ برنامج استثماري مُتكامل في مصر يُركز على أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل في مناطق امتيازها المختلفة بأنحاء الجمهورية بما فيها بالبحر المتوسط وحقل ظهر، مضيفاً في هذا الصدد أن الشركة تخطط لحفر ٣٠ بئرا استكشافيا فضلاً عن  ٢٠٠ بئر تنموي في المرحلة المقبلة، مستعرضاً كذلك الجهود المجتمعية التي تقوم بها في مصر، مستعرضاً في هذا الخصوص الجهود التي تعتزم الشركة القيام بها لتطوير وإدارة مستشفى بمصر.

وفي ذات السياق، أكد "كلاوديو ديسكالزي" على أهمية ربط حقل كرونوس القبرصي بالبنية الأساسية المصرية وهو ما سوف يعتبر نموذجا يحتذى به للتعاون الاقليمى في مجال الغاز، ومما يعزز من مكتسبات مصر كمركز اقليمي لتداول الغاز.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضًا لمُستجدات أعمال وأنشطة ومشروعات الشركة في مصر، وخططها المستقبلية لتكثيف برامج الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عامي 2026- 2027، خاصة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية، لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام، من خلال أحدث تقنيات المسح السيزمي والذكاء الاصطناعي. كما تم استعراض تطورات موقف ربط حقل كرونوس القبرصي بالبنية الأساسية المصرية في إطار تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتداول الغاز.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد على أهمية اِستمرار مسيرة التعاون المُثمرة ما بين مصر والشركة، من خلال توسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج لتعزيز التكامل الإقليمي، ووترسيخ دور مصر كمركز لتداول وإسالة وتصدير الغاز.

السيسي مدبولي الوزراء

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