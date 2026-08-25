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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يوجه بتحقيق نقلة نوعية في تعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

أفادت قناة «إكسترا نيوز» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من الملفات المهمة بقطاع البترول والغاز الطبيعي.

السيسي يتابع إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي

وخلال الاجتماع، تابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بمختلف مناطق البحث والاستكشاف في المحافظات، إلى جانب موقف الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية والخطط المستقبلية لتوفير احتياجات السوق.

ويأتي ذلك بهدف ضمان استقرار الأسواق واستمرار توفير المنتجات البترولية الأساسية لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

خطة لمضاعفة إنتاج الزيت والمكثفات

واستعرض وزير البترول مؤشرات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، في إطار الخطة الخمسية للإنتاج، والتي تتضمن برامج للمسح السيزمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تطوير نظم التعاقدات وتنمية الاكتشافات غير المنماة.

وأكد الوزير السعي نحو مضاعفة إنتاج مصر من الزيت والمكثفات البترولية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول المنتجات البترولية وإسالة وتصدير الغاز.

آبار ومشروعات جديدة تدخل خريطة الإنتاج

كما استعرض كريم بدوي جهود تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، إلى جانب المشروعات والآبار الجديدة المتوقع دخولها خريطة الإنتاج خلال الفترة الحالية وحتى ديسمبر 2026.

وأشار إلى استمرار تنفيذ برامج رفع كفاءة منظومة الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الطاقة.

استثمارات جديدة من الشركات العالمية

وتناول الاجتماع جهود تشجيع الشركات العالمية العاملة في مصر على التوسع في ضخ استثمارات جديدة، خاصة بعد نجاح الدولة في سداد المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار والانتظام في سداد المستحقات الحالية.

كما تطرق العرض إلى الإجراءات التحفيزية التي ساهمت في تعزيز ثقة الشركات الأجنبية وتحسين التدفقات النقدية لقطاع البترول.

تعاون إقليمي في مجال الغاز

واستعرض وزير البترول مستجدات التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز، ومن بينها إعلان تحالف شركتي إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتنمية حقل غاز «كرونوس» القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية.

ويعزز المشروع مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.

6 مشروعات لتطوير معامل التكرير

وفي قطاع التكرير، كشف وزير البترول عن خطة لتطوير وتعظيم الاستفادة من معامل تكرير البترول القائمة، من خلال تنفيذ 6 مشروعات بإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار.

وتستهدف المشروعات زيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة وتقليل فاتورة استيراد الوقود، بالتزامن مع زيادة كميات الخام المتاحة لمعامل التكرير.

توجيهات رئاسية بزيادة الإنتاج

وأكد الرئيس السيسي ضرورة توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الشركاء على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وزيادة معدلات الإنتاج.

كما وجه بتذليل أي تحديات قد تواجه تنفيذ برامج العمل، مشددًا على أهمية تحويل مستهدفات قطاع البترول إلى برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للمتابعة والقياس.

السيسي يوجه بتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية

ووجه الرئيس كذلك بالعمل على تحقيق نقلة نوعية في تعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز مواردها وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من ثرواتها الطبيعية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير البترول الرئيس السيسي

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