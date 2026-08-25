مصطفى محمد في مهب الريح.. كونيا سبور يحسم موقفه من ضمه

تراجع الحديث عن انتقال مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر، إلى الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما كشفت تقارير جديدة حقيقة موقف كونيا سبور من ضم اللاعب.

وكانت أنباء قد أشارت خلال الساعات الماضية إلى اقتراب المهاجم المصري من ارتداء قميص كونيا سبور، إلا أن تقارير تركية أكدت عدم وجود اتفاق بين الطرفين حتى الآن.

وبحسب موقع «yenihaberden»، لم تحسم إدارة كونيا سبور موقفها من التعاقد مع مصطفى محمد، ولم تتخذ أي قرار رسمي بشأن الصفقة، لتبقى إمكانية انتقاله إلى النادي التركي غير مؤكدة.

ويبحث مصطفى محمد عن خطوة جديدة تمنحه فرصة أكبر للمشاركة، في ظل عدم استقرار وضعه داخل نانت، رغم ارتباطه بعقد مع النادي الفرنسي.

وتوترت علاقة المهاجم المصري بناديه خلال الفترة الماضية، بعدما غاب عن بداية فترة الإعداد، ليقرر نانت توقيع عقوبات بحقه، بالتزامن مع رغبة اللاعب في الرحيل وخوض تجربة جديدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه نانت بداية متعثرة في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، بعدما خسر مبارياته الثلاث الأولى، كان آخرها أمام روديز بنتيجة 5-2 على ملعب «لا بوجوار».