مؤتمر لبحث فرص الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي 7 سبتمبر

تستضيف القاهرة يوم 7 سبتمبر 2026 فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر Tech Invest Egypt 6، تحت شعار «تمكين الكفاءات.. تنمية الاستثمارات»، بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» ، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي في مصر.

وتنظم المؤتمر الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تحت رعاية وبحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية، لمناقشة فرص النمو والاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتحديات التي تواجه الشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي.

4 جلسات لمستقبل الاقتصاد الرقمي

يتضمن المؤتمر 4 جلسات نقاشية متخصصة تتناول مجموعة من الملفات المرتبطة بمستقبل الاقتصاد الرقمي والاستثمار التكنولوجي في مصر.

وتناقش الجلسة الأولى الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، من خلال استعراض البرامج والتحديات والفرص المتاحة أمام المستثمرين والشركات العاملة في القطاع، إلى جانب بحث سبل تحسين بيئة الأعمال وتعظيم قدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جذب الاستثمارات وتوليد فرص النمو.

وتخصص الجلسة الثانية لمناقشة استراتيجية الذكاء الاصطناعي في الشركات، مع التركيز على الاستثمار في الابتكار والإنتاجية والقيمة المستقبلية التي يمكن أن تضيفها تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى نماذج الأعمال المختلفة.

وتتناول الجلسة الثالثة مسارات انتقال الشركات الناشئة من مرحلة التأسيس إلى التوسع، مع التركيز على أدوات التمويل المختلفة وآليات دعم الشركات ذات التأثير المرتفع، بما يساعدها على تطوير منتجاتها وزيادة قدرتها على المنافسة والوصول إلى أسواق جديدة.

فيما تبحث الجلسة الرابعة قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، وسبل تطبيق متطلبات حماية البيانات داخل الشركات الرقمية، بما يحقق التوازن بين التوسع في استخدام البيانات ودعم الابتكار من ناحية، والحفاظ على خصوصية المستخدمين والالتزام بالمتطلبات التنظيمية من ناحية أخرى.

أحمد الوكيل: التحول الرقمي ضرورة

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال والقطاع التكنولوجي من أجل خلق بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات ودعم الشركات المصرية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بالنسبة للشركات، وإنما أصبح عنصرًا أساسيًا في تعزيز القدرة التنافسية والوصول إلى الأسواق وتحسين كفاءة العمليات، لافتًا إلى أن التطور المتسارع في التكنولوجيا يفرض على مجتمع الأعمال مواصلة الاستثمار في الكفاءات والحلول الرقمية.

وأوضح أن الغرف التجارية تضطلع بدور مهم في نقل احتياجات مجتمع الأعمال إلى الجهات المعنية، والعمل على دعم بيئة الاستثمار وتسهيل التواصل بين الشركات والمؤسسات المختلفة، مؤكدًا أن المؤتمرات المتخصصة تمثل فرصة مهمة لفتح قنوات جديدة للتعاون والشراكة.

خليل حسن خليل: الاستثمار التكنولوجي أولوية

وقال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انعقاد الدورة السادسة من المؤتمر بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» يعكس أهمية وضع الاستثمار التكنولوجي والاقتصاد الرقمي في مقدمة أجندة مجتمع الأعمال، خصوصًا في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة التطور في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تحويل الإمكانات التكنولوجية إلى مشروعات واستثمارات وفرص عمل، مشيرًا إلى أن دعم الشركات الناشئة لا يجب أن يقتصر على توفير التمويل، وإنما ينبغي أن يشمل إتاحة الأسواق والتدريب والإرشاد، وربط الشركات بالمستثمرين والعملاء والشركاء الاستراتيجيين.

وأكد أن الشعبة تستهدف من خلال المؤتمر توفير مساحة حقيقية للحوار بين مختلف أطراف منظومة الاقتصاد الرقمي، بما يساعد على التعرف على التحديات التي تواجه الشركات والعمل على طرح حلول عملية لها، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

الذكاء الاصطناعي محرك للتنافسية

وأشار خليل حسن خليل إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات التنافسية والإنتاجية، وهو ما يتطلب زيادة الوعي لدى الشركات بآليات توظيف هذه التقنيات بصورة عملية، وليس باعتبارها مجرد اتجاه تكنولوجي حديث، وإنما كأداة يمكن أن تسهم في خفض التكاليف وتحسين العمليات ورفع جودة المنتجات والخدمات وفتح أسواق جديدة.

ويحظى الذكاء الاصطناعي بمكانة رئيسية ضمن أجندة المؤتمر، في ظل الانتقال العالمي من مرحلة التجريب إلى مرحلة دمج تطبيقاته داخل قطاعات الأعمال المختلفة.

وتتجه الشركات بصورة متزايدة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وأتمتة العمليات وخدمة العملاء والتنبؤ بالطلب وإدارة المخاطر وتطوير المنتجات، ما يجعل الاستثمار في هذه التقنيات مرتبطًا بصورة مباشرة بقدرة الشركات على تحسين الإنتاجية وخلق قيمة اقتصادية جديدة.

ومن هذا المنطلق، تستهدف جلسة الذكاء الاصطناعي مناقشة كيفية انتقال الشركات من مجرد تبني التكنولوجيا إلى بناء استراتيجيات مؤسسية للاستفادة منها، مع بحث التحديات المرتبطة بالمهارات والبيانات والبنية التحتية والحوكمة والتمويل.

جلسات تعريفية للشركات الناشئة

ولا يقتصر المؤتمر على الجلسات النقاشية، إذ يتضمن برنامج Tech Invest Egypt 6 جلسات تعريفية مخصصة للشركات الناشئة، تتيح للمؤسسين التواصل المباشر مع عدد من المسرعات والحاضنات والتعرف على البرامج المتاحة أمامهم.

وتوفر هذه الجلسات فرصة للشركات الناشئة لطرح استفساراتها بشأن فرص التمويل والتطوير والتوسع، والتعرف على آليات الاستفادة من برامج الاحتضان والتسريع، فضلًا عن بحث فرص التعاون والشراكة التي يمكن أن تدعم انتقال الشركات من مرحلة الفكرة والتأسيس إلى مرحلة النمو والتوسع.

ويعكس هذا الجانب من المؤتمر توجهًا نحو تحويل الفعاليات المتخصصة من مجرد منصات للحوار إلى مساحات عملية للتشبيك وبناء الشراكات بين رواد الأعمال والمستثمرين والجهات الداعمة للابتكار.

تمويل الشركات الناشئة

ويمثل تمويل الشركات الناشئة أحد الملفات المحورية في المؤتمر، في ظل أهمية توفير مصادر تمويل متعددة تتناسب مع احتياجات الشركات في المراحل المختلفة من دورة حياتها.

وتشمل منظومة التمويل أدوات مثل التمويل الأولي ورأس المال المخاطر والاستثمار الملائكي والجولات الاستثمارية اللاحقة، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية، بما يساعد الشركات ذات الأفكار القابلة للتوسع على الانتقال من مرحلة تطوير المنتج إلى الوصول إلى العملاء والأسواق.

حماية البيانات والاقتصاد الرقمي

كما يولي المؤتمر أهمية خاصة لملف حماية البيانات الشخصية، باعتباره أحد العناصر الأساسية لبناء اقتصاد رقمي مستدام قائم على الثقة.

وتناقش الجلسة الخاصة بقانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية كيفية ترجمة المتطلبات القانونية والتنظيمية إلى ممارسات فعلية داخل الشركات، خصوصًا الشركات التي تعتمد على جمع ومعالجة كميات كبيرة من البيانات، بما يدعم الابتكار ويحافظ في الوقت نفسه على خصوصية المستخدمين والامتثال للمتطلبات التنظيمية.