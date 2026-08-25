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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: مضيق هرمز ورقة إيران الأخيرة في مواجهة واشنطن

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، أن التطورات المتلاحقة بشأن مضيق هرمز تعكس تصعيدًا متبادلًا بين إيران والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن طهران تستخدم المضيق كورقة تفاوضية في مواجهة الضغوط الأمريكية، بينما تعمل واشنطن على زيادة تكلفة استمرار المواجهة بالنسبة للجانب الإيراني.

تغيير معادلة تكلفة الحرب

وأوضح سعيد الزغبي، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع قناة «إكسترا نيوز»، أن القاعدة الأساسية في العلوم السياسية تشير إلى أن تكلفة الحرب غالبًا ما تكون أعلى من تكلفة العودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أن التطورات الأخيرة دفعت إلى تغيير هذه المعادلة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل على جعل تكلفة استمرار المواجهة بالنسبة لإيران أكبر من تكلفة العودة إلى المفاوضات، من خلال تكثيف الضغوط العسكرية والاقتصادية، إلى جانب التأثير على حركة الموانئ الجنوبية الإيرانية وما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية وتضخمية.

مضيق هرمز ورقة تفاوضية لإيران

وقال أستاذ العلوم السياسية إن مضيق هرمز يمثل إحدى أهم أوراق التفاوض المتاحة أمام إيران في مواجهة الضغوط الأمريكية، محذرًا من أن استمرار التصعيد حول المضيق قد يضع طهران أمام تداعيات أكبر من قدرتها على التحمل.

وأضاف أن تراجع حركة السفن عبر المضيق مقارنة بالمعدلات السابقة يعكس حجم التأثير الذي أحدثه التصعيد على حركة الملاحة، فضلًا عن احتمالية دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات إضافية لزيادة الضغط على إيران.

حاملة الطائرات الأمريكية رسالة ردع

وأشار الزغبي إلى أن وجود حاملة الطائرات الأمريكية «جورج واشنطن» في منطقة الخليج يمثل، من وجهة نظره، رسالة ردع موجهة إلى إيران، مفادها أن واشنطن لا تزال تمتلك القدرة على التحرك عسكريًا حال وصول المواجهة إلى مستويات أكثر خطورة.

وأوضح أن التصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران يمكن قراءتها باعتبارها شكلًا من أشكال الردع الإعلامي، إذ يستخدم الطرفان لهجة قوية للتأثير على حسابات الطرف الآخر وإيصال رسائل سياسية وعسكرية واضحة.

هل تستطيع إيران إغلاق مضيق هرمز؟

وحول إمكانية إغلاق مضيق هرمز، أكد سعيد الزغبي أن إيران ليست الطرف الوحيد المتحكم في المضيق، موضحًا أن سلطنة عمان تشارك في إدارته وحوكمته.

وأشار إلى أن أي إجراءات تستهدف تعطيل حركة الملاحة في المضيق ستواجه أطرًا وقواعد القانون الدولي، وهو ما يجعل سيناريو الإغلاق الكامل للممر الملاحي خاضعًا لحسابات سياسية وقانونية وعسكرية معقدة.

مضيق هرمز طهران إيران والولايات المتحدة

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