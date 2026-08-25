إصابة 29 شخصا في انقلاب أتوبيس بالصحراوي الشرقي في المنيا

أصيب 29 شخصًا، اليوم، إثر انقلاب أتوبيس نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، عند الكيلو 55، داخل نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب أتوبيس ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لرفع آثار الحادث والتعامل مع المصابين.

وبالفحص، تبين إصابة 29 شخصًا بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، فيما انتقلت الجهات المختصة لمعاينة موقع الحادث.

وتواصل الأجهزة المعنية فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

