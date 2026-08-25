الرئيس السيسي يهنيء الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أتقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات.

وأن يجعل سيرة نبينا الكريم محمد ﷺ نبراسًا لنا في الرحمة والتسامح والمحبة وحُسن الخُلق.

كل عام وأنتم بخير، ومصر وأهلها في أمن وسلام.



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