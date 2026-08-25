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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بشأن مدرسة جلوبال تؤكد أن حماية الطلاب أولوية لا تهاون فيها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ماجدة بدوى

أشاد النائب الدكتور إبراهيم عيسى، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق، استجابةً لمناشدات أولياء الأمور، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على حماية الطلاب، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.


وقال عيسى إن توجيه الرئيس بفحص جميع الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية يمثل رسالة حاسمة بأن أي تجاوز أو تقصير يمس سلامة الطلاب لن يتم التعامل معه بالتهاون، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس تعزز ثقة أولياء الأمور في منظومة التعليم، وتؤكد أن الدولة تضع مصلحة أبنائها وسلامتهم في مقدمة أولوياتها، إلى جانب العمل المستمر على تطوير المنظومة التعليمية ورفع مستوى الرقابة والانضباط داخل المدارس.

وأكد النائب إبراهيم عيسى ضرورة أهمية أن تتحول نتائج الفحص والتحقيقات إلى إجراءات واضحة تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع، مع استمرار المتابعة والرقابة على مختلف المؤسسات التعليمية، حفاظًا على حقوق الطلاب وصونًا لكرامتهم ومستقبلهم.

إبراهيم عيسى مجلس الشيوخ السيسي مدرسة جلوبال واقعة مدرسة جلوبال

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