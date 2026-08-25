ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة على البحر |شاهد

شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها صورة جديدة لها في أحدث ظهور من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وخطفت ناهد السباعي الأنظار بإطلالة لافتة من أمام البحر ، وقد حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.



