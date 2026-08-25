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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة على البحر |شاهد

ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر
ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر
رنا عصمت

شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها صورة جديدة لها في أحدث ظهور من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وخطفت ناهد السباعي الأنظار بإطلالة لافتة من أمام البحر ، وقد حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

May be an image of eyewear, ocean and beach

May be an image of eyewear, ocean and beach
 

ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر إطلالة ناهد السباعى صور ناهد ناهد السباعى

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ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة على البحر |شاهد

ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر
ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر
ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر

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