ناهد السباعي تتألق في أحدث ظهور من الفيوم

شاركت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت ناهد السباعي الأنظار وسط اجواء الطبيعة من الفيوم، ولاقت تفاعلا واعجاب الجمهور.

وشاركت الفنانة ناهد السباعى بمسلسل المتر سمير، فى موسم دراما رمضان 2026 إلى جانب النجم كريم محمود عبد العزيز.

وقالت النجمة ناهد السباعي إن تفاصيل الدور الذي تقدمه في مسلسل “المتر سمير” نابع من واقعية المواقف اليومية التي تعيشها الشخصية، حيث تنعكس القضايا التي يناقشها الزوج في عمله على حياتهما الخاصة، لتتحول الخلافات البسيطة إلى أزمات أكبر.

وقالت ناهد في تصريح خاص لموقع صدى البلد: هذا التشابك يمنح الشخصية طابعاً كوميدياً غير مفتعل، قائماً على المفارقة والسخرية من الواقع، دون الابتعاد عن الجانب الإنساني للمشكلات الأسرية.

وأضافت “السباعي” تقديم الشخصية تطلّب التعامل بحذر مع التوازن بين الكوميديا والصدق، مؤكدة أن الهدف لم يكن الإضحاك فقط، بل تقديم زوجة حقيقية يمكن للجمهور التعاطف معها.