خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو قيل إنه يوثق مشادة ومشاجرة بين سيدتين سودانيتين وعدد من الفتيات داخل عربة السيدات بمترو الأنفاق في القاهرة.

وأظهر الفيديو المتداول خلافًا نشب بسبب أولوية الجلوس داخل العربة، حيث زعم متداولو المقطع أن السيدتين دفعتا راكبة مسنة أثناء محاولة الجلوس، ما دفع عددًا من الفتيات إلى التدخل لمساندتها.

وبحسب ما ظهر في الفيديو، تطور الخلاف إلى اشتباك داخل العربة، فيما ظهرت السيدتان وهما تلوحان بـ”الشبشب” خلال المشادة التي أثارت حالة من الجدل بين الركاب.

وحظي المقطع بانتشار واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود أفعال المتابعين تجاه الواقعة، بينما أعرب عدد من المستخدمين عن استيائهم من المشاهد التي تضمنها الفيديو المتداول

