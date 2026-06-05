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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بلطجة وأسلحة.. قرار من النيابة بشأن مشاجرة الجيزة

بلطجة وأسلحة.. قرار من النيابة بشأن مشاجرة الجيزة
بلطجة وأسلحة.. قرار من النيابة بشأن مشاجرة الجيزة
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة مشاجرة الجيزة.

جاء ذلك، بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ممارسة عدد من الأشخاص في الجيزة لأعمال البلطجة باستخدام أسلحة بيضاء.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 8 مايو المنقضي، تبلغ لقسم شرطة العجوزة بالجيزة، بحدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصان - سيدة)، وطرف ثان (مالك محل أقمشة)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم؛ لخلافات بينهم حول الجيرة، قاموا على أثرها بالتعدي على بعضهم بالسب، والتلويح باستخدام سلاح أبيض، دون حدوث إصابات.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في التعدي، بحوزة أحد أفراد الطرف الثاني، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، لذات الخلافات.

واتخذت الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة، التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم.

مشاجرة الجيزة مشاجرة الأجهزة الأمنية قسم شرطة العجوزة النيابة العامة

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