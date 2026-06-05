قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبراء : زج الأطفال في الخلافات الزوجية يترك ندوبًا نفسية طويلة الأمد
فرج عامر: تغييرات واسعة في قطاع الكرة بالأهلي بعد خسارة البطولات
استجابة عاجلة تنقذ حياة شاب بالغردقة.. محافظ البحر الأحمر يشكر وزير التعليم العالي
أخبار التوك شو| اشترِ ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بشأن حالة الجو وسعر الدولار والطماطم
فليك يمنح حمزة عبد الكريم فرصة ذهبية مع برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد
خطوة جديدة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجالات التعليم الفني بين مصر وإيطاليا
«النينو» يرفع الإنذار المناخي.. صيف استثنائي يهدد العالم بموجات حرارة غير مسبوقة
بدء على تراجع..الذهب يفقد 45 جنيها في أول التعاملات المسائية
محافظ أسوان: التواجد الميداني والتواصل مع المواطنين أهم محاور العمل التنفيذي
نائب وزير الصحة: مريض الجذام يصبح غير معدٍ بعد الجرعة الأولى
مدير تعليم المنوفية: استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا
طاقة الشيوخ تناقش مقترح عماد خليل لتطوير العدادات الكهربائية.. الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالجيزة

المشاجرة
المشاجرة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة بإستخدام أسلحة بيضاء بالجيزة .


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة العجوزة بالجيزة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شخصان ، وسيدة) طرف ثان : (مالك محل أقمشة) جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والتلويح بإستخدام سلاح أبيض دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) بحوزة أحد أفراد الطرف الثانى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية البلطجة أسلحة بيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الفنانة رحمة احمد

قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

تظلمات بطاقة التموين

6 خطوات لعودة بطاقة التموين بعد الحذف.. تظلمات التموين 2026

ترشيحاتنا

علاج ضربة الشمس

طقس ساخن.. كيفية علاج ضربة الشمس في البيت

مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 يونيو

مسابقة الأب القدوة 2026

باقي 12 يوم.. شروط وخطوات وموعد التقديم لمسابقة الأب القدوة 2026

بالصور

فستان كاجوال.. إنجي المقدم تبهر متابعيها

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

أحمد سعد عن تعليق حلق في لحيته: مبعملش حاجة حرام.. خاص

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

لوك مختلف.. درة تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

إزالة 17 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد