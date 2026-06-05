خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة بإستخدام أسلحة بيضاء بالجيزة .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة العجوزة بالجيزة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شخصان ، وسيدة) طرف ثان : (مالك محل أقمشة) جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والتلويح بإستخدام سلاح أبيض دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) بحوزة أحد أفراد الطرف الثانى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





