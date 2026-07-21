سفيرة مصر بالكاميرون تقدم أوراق اعتمادها لرئيس جمهورية إفريقيا الوسطى كسفير غير مقيم في بانجي

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قدمت السفيرة مروة حجازي سفيرة مصر العربية لدى الكاميرون أوراق اعتمادها لـ "فوستين ارتشانج تواديرا" رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى كسفير غير مقيم لدى حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى.

وعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، التقت السفيرة مع الرئيس تواديرا الذي طلب نقل تحياته إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثنيًا على الجهود التي تقوم بها مصر لضمان أمن واستقرار الأوضاع في دولته.

وأكد رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى أهمية استمرار التعاون والبناء على القيم المشتركة من أجل تحقيق النفع لبلاده.

من جانبها.. أوضحت السفيرة مروة حجازي الحرص على دعم جهود تحقيق السلام والتنمية في جمهورية إفريقيا الوسطى مع الاستعداد لتقديم مختلف أوجه الدعم في المجالات ذات الأولوية.

ولفتت إلى الدور الذي تضطلع به القوات المصرية المشاركة في قوات حفظ السلام الأممية في إفريقيا الوسطى MINUSCA؛ لضمان تحقيق الاستقرار وحفظ السلم والأمن بخاصه في العاصمة بانجي.

وأعربت عن التطلع للتنسيق مع مسئولي الحكومة في إفريقيا الوسطى؛ بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.