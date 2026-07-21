مصر تدين استهداف ناقلة كويتية في مضيق هرمز

أدانت جمهورية مصر العربية بشدة الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط كويتية في مضيق هرمز، والذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لقواعد حرية الملاحة البحرية، ويهدد أمن واستقرار منطقة الخليج والممرات البحرية الدولية.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها، مشددة على أهمية احترام القانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية، وضرورة تجنب أي تصعيد من شأنه تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة بنائب وزير الخارجية حمد المشعان، الثلاثاء، السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية استهداف إيران للناقلة الكويتية "كيفان" مساء الاثنين، أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد طاقمها.

وأكد المشعان، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، أن "هذا الاعتداء السافر يأتي في ظل تصاعد العدوان الآثم الذي تشنه إيران ضد الكويت منذ 28 فبراير، بما في ذلك البيانات التحريضية والاستفزازية الصادرة عن الجانب الإيراني".

وأضاف أن الاستهداف يمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها"، فضلاً عن كونه "تهديداً لأمن وحرية الملاحة الدولية، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026".

وطالبت الكويت إيران مجدداً بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها، ومحمّلة طهران المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وعن ما وصفته بالعدوان المتواصل ضد دولة الكويت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).