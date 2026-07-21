قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد يومين من اختفائهم .. العثور على جثامين 3 مصريين في نهر بكرواتيا
معاش شهري للأطفال الأكثر احتياجا .. اعرف المستحقين بـ قانون الطفل
كوميتا إم .. شريحة روسية في صواريخ إيران تنذر بتغيير موازين الحرب
الجيش الروسي يستهدف منشآت أوكرانية في أوديسا ومركزين لوجستيين في زابوروجيه
3 ملايين يورو | خالد الغندور يكشف كواليس صفقة بنجديدة في الأهلي
نبيل فهمي يعزي الجزائر في ضحايا حريق دار الأيتام .. ويبحث مع عطاف دعم القضايا العربية
شركات أمريكية كبرى تعتزم الاستثمار داخل اقتصادية قناة السويس في الصناعة واللوجستيات
وزير الرياضة يوجه بفتح تحقيق عاجل في شكوى لاعب كرة القدم المستبعد بسبب اسمه
موقف غامض لـ مرموش بشأن رحيله عن مانشستر سيتي
الغموض يحيط بمستقبل مرموش.. مانشستر سيتي يجهز ثورة في قائمته قبل الموسم الجديد
بدء تشييع جثمان الموسيقار الكبير هاني شنودة بكنيسة السيدة العذراء بالزمالك
آخر تطورات انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش.. موقف اللاعب يحسم المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تدين استهداف ناقلة كويتية في مضيق هرمز

علم مصر
علم مصر
القسم الخارجي

أدانت جمهورية مصر العربية بشدة الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط كويتية في مضيق هرمز، والذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لقواعد حرية الملاحة البحرية، ويهدد أمن واستقرار منطقة الخليج والممرات البحرية الدولية.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها، مشددة على أهمية احترام القانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية، وضرورة تجنب أي تصعيد من شأنه تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.


واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة بنائب وزير الخارجية حمد المشعان، الثلاثاء، السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية استهداف إيران للناقلة الكويتية "كيفان" مساء الاثنين، أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد طاقمها.

وأكد المشعان، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، أن "هذا الاعتداء السافر يأتي في ظل تصاعد العدوان الآثم الذي تشنه إيران ضد الكويت منذ 28 فبراير، بما في ذلك البيانات التحريضية والاستفزازية الصادرة عن الجانب الإيراني".

وأضاف أن الاستهداف يمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها"، فضلاً عن كونه "تهديداً لأمن وحرية الملاحة الدولية، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026".

وطالبت الكويت إيران مجدداً بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها، ومحمّلة طهران المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وعن ما وصفته بالعدوان المتواصل ضد دولة الكويت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

جمهورية مصر العربية ناقلة نفط كويتية مضيق هرمز الكويت وزارة الخارجية الكويتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الاهلي

فرج عامر: لاعب الأهلي المعار للنرويج تحول إلى ماكينة أهداف.. والأحمر ينتظر موسما مختلفا

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

كوكوريلا - ميسي

أراد طردي.. كوكوريلا يكشف تفاصيل أزمته مع ميسي في نهائي المونديال

المحامى عصام البطاوى

غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا

ترشيحاتنا

راندة المنشاوي

مواعيد إجراء 7 قرعات علنية لاستكمال تسكين الموفّق أوضاعهم بالعبور الجديدة

جانب من الجولة

وزيرة الإسكان تختتم جولتها اليوم بتفقد سير العمل بالأراضي البديلة لمشروع تطوير منطقة علم الروم بمطروح

البنوك الأوروبية

البنوك الأوروبية تشدد معايير الإقراض خوفًا من تداعيات الحروب والاضطرابات الجيوسياسية

بالصور

زياد الظاظا وإسعاد يونس ضمن الحضور في عزاء هاني شنودة

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

طريقة عمل ساندوتش سمك فيليه مقرمش.. غداء سريع خطوات سهلة

طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه
طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه
طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه

الشخير وإنقطاع النفس يسبب مشكلة خطيرة للرجال.. دراسة صادمة

كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟
كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟
كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟

5 فوائد صحية للمرتبة الجيدة .. كيف تحمي العمود الفقري وتعزز جودة النوم؟

فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية
فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية
فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية

فيديو

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم: المنافس الوحيد ليا هو نفسي.. ودرة من أقرب صديقاتي

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد