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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«الوعي والانتماء.. ركائز بناء الجمهورية الجديدة».. ندوة بإعلام دمياط

ندوة
ندوة
زينب الزغبي

نظَّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين، ندوة تثقيفية بعنوان «الوعي والانتماء.. ركائز بناء الجمهورية الجديدة»، بالتعاون مع مديرية أوقاف دمياط وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن ذكرى ثورة 23 يوليو ستظل رمزًا وطنيًا يُلهم الأجيال قيم الوعي والانتماء، ويعزز روح المسؤولية الوطنية، باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصون مقدرات الوطن. وأضاف أن حب الوطن لا يكتمل إلا بوعيٍ يترجم الانتماء إلى سلوكٍ عملي يتجسد في احترام القانون، والحفاظ على مقدرات الدولة، والمشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية، بما يعزز جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.


ومن جانبه، أكد الدكتور علي الهاشمي، مدير مديرية أوقاف دمياط، أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو أرست دعائم الوعي الوطني والانتماء الصادق، ورسخت قيم العزة والكرامة، مشيرًا إلى أن بناء الوعي الوطني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتحصين النشء والشباب ضد الأفكار الهدامة، يمثل مسؤولية وطنية تتكامل فيها جهود مختلف مؤسسات الدولة. وأضاف أن الدولة المصرية تواصل، في ظل الجمهورية الجديدة، مسيرة البناء من خلال الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية ومحور التنمية، بالتوازي مع التوسع في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن المؤسسات الدينية تؤدي دورًا محوريًا في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، بما يدعم الأمن الفكري والمجتمعي.


ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سهام محارب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن الحفاظ على الموارد الطبيعية يجسد أحد أهم صور الانتماء الحقيقي، مؤكدةً أن ترشيد استهلاك المياه والطاقة وحماية البيئة مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تسهم في صون مقدرات الدولة، وتدعم جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.


واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن ذكرى ثورة 23 يوليو تظل مناسبة وطنية لترسيخ قيم الوعي والانتماء، ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

دمياط محافظ دمياط ندوة اعلام دمياط

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