زياد الظاظا وإسعاد يونس ضمن الحضور في عزاء هاني شنودة

بدأت منذ قليل مراسم عزاء الموسيقار الكبير هاني شنودة، بكنيسة السيدة العذراء "المرعشلي" بحي الزمالك، وسط استعدادات أمنية وتنظيمية لاستقبال المعزّين الراغبين في تقديم واجب العزاء للفقيد.



وحرص الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الحضور لتقديم واجب العزاء لأسرة الموسيقار الراحل، إلى جانب الفنان زياد الظاظا، والفنانة إسعاد يونس، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والثقافي.



ورحل عن عالمنا، صباح أمس، الموسيقار الكبير هاني شنودة، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود، شكّلت علامة فارقة في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية، وساهم في تطوير شكل الأغنية الحديثة، وترك إرثًا موسيقيًا خالدًا، كما لعب دورًا بارزًا في اكتشاف وتقديم عدد من أهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.



ويُعد هاني شنودة أحد أبرز رواد موسيقى البوب والموسيقى التصويرية الحديثة في مصر، إذ أسس عام 1977 فرقة "المصريين"، التي جاءت فكرتها باقتراح من الأديب العالمي نجيب محفوظ، لتقدم تجربة موسيقية مختلفة اعتمدت على الهارموني وتعدد الأصوات، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية في الأغنية العربية.

ورغم تعاقب عدد من أعضاء الفرقة على مدار السنوات، بسبب السفر أو الاعتزال، ومن بينهم إيمان يونس، ومنى عزيز، وتحسين يلمظ، فإن فرقة "المصريين" حافظت على مكانتها كواحدة من أهم الفرق الغنائية في تاريخ الموسيقى المصرية، وقدمت مجموعة من الأغنيات التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور.