قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الحرب الأمريكي: تكلفة الحرب على إيران بلغت 37.5 مليار دولار
رئيس وزراء لبنان : استئناف الرحلات المباشرة مع أمريكا فرصة لتعزيز التواصل والانفتاح
طلع تاني .. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026 في مصر
الخميس ذروة الأجواء الحارة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأيام القادمة
جهز ورقك .. موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 والشروط
وزير الطيران يبحث مع المفوض التجاري البريطاني لشئون أفريقيا فرص جذب الاستثمارات
صون المواقع .. الأعلى للآثار يواجه الخفافيش والطيور بالإضاءة والأسلاك الواقية
ذروة الصيف تبدأ الآن .. تحذير عاجل من موجة شديدة الحرارة الساعات المقبلة
جيمس جراي يتسلم جائزة باردو الا كارييرا في مهرجان لوكارنو 2026
البنك الأهلي يرفض عرض السويحلي الليبي لضم ياو أنور
ترامب يكشف خطط استهداف جبل ماكوش .. هل اقتربت المواجهة العسكرية مع إيران؟
وزير الري : نظام المناوبة أساس توزيع المياه .. وسنة حبس لإلقاء القمامة في الترع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران يلتقي مجموعة British Aviation البريطانية لبحث فرص التعاون في تطوير المطارات المصرية

وزير الطيران
وزير الطيران
نورهان خفاجي

التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بالسيد ماثيو باترز (Matthew Butters)، نائب رئيس مجموعة British Aviation Group (BAG) البريطانية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور ممثلي السفارة البريطانيه بالقاهره وممثل السفاره المصريه بالمملكه المتحده لبحث فرص التعاون في تطوير المطارات المصرية والإستفادة من الخبرات البريطانية المتقدمة في مجالات التخطيط والتشغيل والإدارة، بما يدعم استراتيجية الدولة لتحديث منظومة قطاع المطارات.

جاء ذلك على هامش  مشاركته في معرض فارنبره الدولي للطيران 2026 المقام بالمملكة المتحدة خلال الفتره من ٢٠ وحتى ٢٤ يوليو  الحالى.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن مشاركة وزارة الطيران المدني في معرض فارنبره تأتي انطلاقًا من حرصها على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة، والاستفادة من أحدث الخبرات والتقنيات العالمية فى هذا المجال، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تنافسية قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار وزير الطيران المدنى إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لتطوير المطارات المصرية، ترتكز على تحديث البنية التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، والتوسع في تطبيق الحلول الذكية والتحول الرقمي، بما يواكب النمو المتزايد في حركة السفر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.

وشهد اللقاء استعراضًا لأنشطة مجموعة British Aviation Group، التي تضم نخبة من الشركات البريطانية المتخصصة في تخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة المطارات، إلى جانب الخدمات الهندسية والاستشارية، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في تنفيذ مشروعات التطوير المستقبلية، خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتطبيق أحدث النظم التشغيلية بالمطارات المصرية.

ومن جانبه، أعرب السيد ماثيو باترز عن تقديره لما يشهده قطاع الطيران المدني المصري من مشروعات تطوير طموحة، مؤكدًا تطلع المجموعة إلى توسيع التعاون مع الجانب المصري، والمشاركة في المشروعات المستقبلية التي تستهدف تطوير المطارات وتعزيز كفاءتها التشغيلية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

وفي ختام اللقاء، وجّه الدكتور سامح الحفني الدعوة إلى مسؤولي مجموعة British Aviation Group للمشاركة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، المقرر إقامته خلال شهر سبتمبر المقبل، باعتباره أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في صناعة الطيران بالمنطقة، بما يتيح فرصًا جديدة للتعاون والشراكات مع مختلف المؤسسات والشركات العالمية.

وزير الطيران وزارة الطيران British Aviation Group

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

موجة حارة

أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

المحامى عصام البطاوى

غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا

مصطفى شوبير

تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص

أسعار السبائك الذهب

تبدأ من 7000 جنيه .. أسعار السبائك الذهب عيار 24 الآن

مشغولات ذهبية

الذهب يصعد مجددًا .. وعيار 18 يتجاوز الـ 5 آلاف

ترشيحاتنا

أرشيفية

انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لرابطة الكبد والجهاز الهضمي بالقليوبية الخميس

نائب وزير الخارجية

نائب وزير الخارجية يبحث مع الوزيرة الفرنسية المفوضة المكلفة بالفرانكفونية تعزيز التعاون الثنائي

موجات الحر

موجة الحر تخنق أكبر سجن في أوروبا

بالصور

جهز ورقك .. موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 والشروط

شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026

على حمام السباحة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

احترسي.. تناول السكر أثناء الحمل بكثرة قد يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل

زياد الظاظا وإسعاد يونس ضمن الحضور في عزاء هاني شنودة

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

فيديو

كين شقيق لامين يامال

كين شقيق لامين يامال نجم ليلة التتويج.. مفاجأة في قصة حياته

هاني شنوده

هتتفاجئ من الأسماء.. نجوم اكتشفهم هاني شنودة وبقوا ميجا ستارز

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم: المنافس الوحيد ليا هو نفسي.. ودرة من أقرب صديقاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد