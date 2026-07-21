وزير الطيران يلتقي مجموعة British Aviation البريطانية لبحث فرص التعاون في تطوير المطارات المصرية

التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بالسيد ماثيو باترز (Matthew Butters)، نائب رئيس مجموعة British Aviation Group (BAG) البريطانية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور ممثلي السفارة البريطانيه بالقاهره وممثل السفاره المصريه بالمملكه المتحده لبحث فرص التعاون في تطوير المطارات المصرية والإستفادة من الخبرات البريطانية المتقدمة في مجالات التخطيط والتشغيل والإدارة، بما يدعم استراتيجية الدولة لتحديث منظومة قطاع المطارات.

جاء ذلك على هامش مشاركته في معرض فارنبره الدولي للطيران 2026 المقام بالمملكة المتحدة خلال الفتره من ٢٠ وحتى ٢٤ يوليو الحالى.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن مشاركة وزارة الطيران المدني في معرض فارنبره تأتي انطلاقًا من حرصها على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة، والاستفادة من أحدث الخبرات والتقنيات العالمية فى هذا المجال، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تنافسية قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار وزير الطيران المدنى إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لتطوير المطارات المصرية، ترتكز على تحديث البنية التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، والتوسع في تطبيق الحلول الذكية والتحول الرقمي، بما يواكب النمو المتزايد في حركة السفر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.

وشهد اللقاء استعراضًا لأنشطة مجموعة British Aviation Group، التي تضم نخبة من الشركات البريطانية المتخصصة في تخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة المطارات، إلى جانب الخدمات الهندسية والاستشارية، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في تنفيذ مشروعات التطوير المستقبلية، خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتطبيق أحدث النظم التشغيلية بالمطارات المصرية.

ومن جانبه، أعرب السيد ماثيو باترز عن تقديره لما يشهده قطاع الطيران المدني المصري من مشروعات تطوير طموحة، مؤكدًا تطلع المجموعة إلى توسيع التعاون مع الجانب المصري، والمشاركة في المشروعات المستقبلية التي تستهدف تطوير المطارات وتعزيز كفاءتها التشغيلية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

وفي ختام اللقاء، وجّه الدكتور سامح الحفني الدعوة إلى مسؤولي مجموعة British Aviation Group للمشاركة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، المقرر إقامته خلال شهر سبتمبر المقبل، باعتباره أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في صناعة الطيران بالمنطقة، بما يتيح فرصًا جديدة للتعاون والشراكات مع مختلف المؤسسات والشركات العالمية.