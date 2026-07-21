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أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

موجة حارة
موجة حارة
رشا عوني

تشهد حالة الطقس خلال الساعات المقبلة ذروة الموجة الحارة التي نعيشها منذ أيام، وسط تحذيرات يومية من هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس والموجة الحارة و الأجواء المتوقعة الأيام المقبلة مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الاحساس بالحرارة بشكل اكبر .

الأرصاد تحذر من الموجة الحارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تضرب أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن ذروة الموجة ستكون يوم الخميس 23 يوليو 2026، على أن تستمر الأجواء شديدة الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

استمرار ارتفاع الحرارة 

وقالت الهيئة، في بيان، إن البلاد ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء خلال الأيام المقبلة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية لتجنب التعرض للإجهاد الحراري والمضاعفات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

احذروا التعرض للشمس

وشددت الهيئة على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، مع الإكثار من تناول السوائل، وفي مقدمتها المياه، للحفاظ على ترطيب الجسم، فضلًا عن التواجد في أماكن جيدة التهوية.

الرطوبة و السخونة

كما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة سيظل السمة الأبرز لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة في الظل بفارق يتراوح بين 2 و4 درجات مئوية على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن الرطوبة المرتفعة تجعل الأجواء أكثر إرهاقًا، خاصة خلال فترات النهار، حيث يزداد الشعور بالحرارة نتيجة انخفاض قدرة الجسم على التخلص من الحرارة عبر التعرق، وهو ما يرفع درجات الحرارة المحسوسة لتتجاوز القيم الفعلية المسجلة.

وأضافت الهيئة أن الأجواء ستكون شديدة الرطوبة نهارًا على معظم المحافظات، فيما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا، مع استمرار الشعور بارتفاع الحرارة حتى بعد غروب الشمس.

أكثر فترات الصيف حرارة

وكشفت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حاليًا أكثر فترات الصيف حرارة، موضحة أن درجات الحرارة ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالمعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

 

وقالت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إن درجة الحرارة المسجلة في القاهرة الكبرى اليوم بلغت نحو 38 درجة مئوية، بينما وصلت درجة الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، مشيرة إلى أن هذه القيم أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 درجات.

ارتفاع نسبة الرطوبة


وأوضحت نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى من المسجلة، حيث ترفع الإحساس بالحرارة بنحو 3 إلى 4 درجات.

وأضافت أن المناطق الساحلية تشهد نسب رطوبة مرتفعة قد تتجاوز 90 و95% خلال بعض فترات اليوم، بينما تختلف درجات الحرارة بين المناطق الساحلية والمحافظات الداخلية.

الصعيد يسجل أعلى درجات الحرارة


وأشارت إلى أن المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط تكون أقل تأثرًا بالحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بها حول 33 درجة، في حين تشهد محافظات الصعيد ارتفاعات كبيرة تصل إلى 44 و45 درجة مئوية خلال ساعات النهار، خاصة في الأقصر وأسوان.

 

طقس ساخن الأربعاء والخميس

 

وأكدت أن يومي الأربعاء والخميس سيشهدان استمرار الموجة شديدة الحرارة، حيث تتجاوز درجات الحرارة 39 درجة في القاهرة الكبرى، بينما تصل في بعض المناطق إلى 40 و42 درجة مئوية.

موعد انكسار الموجة الحارة


ولفتت منار غانم إلى أن الموجة الحارة مستمرة حتى يوم السبت المقبل، مع توقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين والثلاثاء، لتعود القيم إلى معدلات تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية.

موجة حارة حالة القس حالة الطقس غدا ذروة الموجة الحارة هيئة الارصاد الجوية

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