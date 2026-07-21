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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر : ذروة الموجة الحالية الخميس.. والعظمى بالقاهرة ستكون 39 درجة والمحسوسة 42 درجة

الأرصاد تحذر : ذروة الموجة الحالية الخميس.. والعظمى بالقاهرة ستكون 39 درجة والمحسوسة 42 درجة
الأرصاد تحذر : ذروة الموجة الحالية الخميس.. والعظمى بالقاهرة ستكون 39 درجة والمحسوسة 42 درجة
أ ش أ

 كشفت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم /الثلاثاء/ عن حالة الطقس المتوقعة في مصر اعتبارا من يوم غد /الأربعاء/ وحتى يوم /الأحد/ القادم.. مؤكدة استمرار الموجة الحالية "شديدة الحرارة " حتى يوم /الجمعة/ المقبل، وذلك بنسب متفاوتة.

وقالت شاكر – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إن ذروة هذه الموجة ستكون بعد غد /الخميس/ على أن يبدأ الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من يوم /السبت/ المقبل.. موضحة أن ارتفاع نسب الرطوبة تسهم في زيادة الإحساس بحرارة الطقس في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها على أغلب أنحاء البلاد خلال الفترة المذكورة ، وسيكون الطقس مائلا للحرارة رطبا في الصباح الباكر، فيما سيكون شديد الحرارة رطبا على أغلب الأنحاء ، حار رطب على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار مائل للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء خلال ساعات الليل.

وأفادت بأن درجة العظمى ستسجل غدا /الأربعاء/ على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 درجة والمحسوسة 40 درجة فيما ستسجل بعد غد /الخميس/ 39 درجة والمحسوسة 42 درجة ، و/الجمعة/ 37 درجة والمحسوسة 39 درجة ، و/السبت/ 38 والمحسوسة 40 ، و/الأحد/ 37 والمحسوسة 39 درجة.

أما درجات الحرارة المسجلة على السواحل الشمالية خلال الفترة المذكورة فهي كالتالي : /الأربعاء/ العظمى 33 والمحسوسة 36 ، /الخميس/ العظمى 33 والمحسوسة 37 ، /الجمعة/ العظمى 31 والمحسوسة 34 ، /السبت/ العظمى 32 والمحسوسة 35 ، /الأحد/ العظمى 30 والمحسوسة 33 .

وفي شمال الصعيد ستكون درجات الحرارة كالتالي : /الأربعاء/ العظمى 39 والمحسوسة 41 ، /الخميس/ العظمى 40 والمحسوسة 42 ، /الجمعة/ العظمى 38 والمحسوسة 40 ، /السبت/ العظمى 39 والمحسوسىة 41 ، /الأحد/ العظمى 38 والمحسوسة 40 .

أما في جنوب الصعيد فإن درجات الحرارة المسجلة خلال الفترة المذكورة جاءت كالتالي : /الأربعاء/ العظمى 42 والمحسوسة 43 ، /الخميس/ العظمى 43 والمحسوسة 44 فيما ستظل العظمى والمحسوسة على نفس معدلاتها خلال أيام /الجمعة والسبت والأحد/ عند 44 و45 درجة.

ولفتت شاكر إلى أن الشبورة المائية ستتكون خلال الفترة من 4:00 إلى 8:00 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد .. كما سيكون هناك نشاط للرياح أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الدكتورة إيمان شاكر رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس المتوقعة في مصر استمرار الموجة الحالية شديدة الحرارة الطقس مائلا للحرارة رطبا في الصباح الباكر

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