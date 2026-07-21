الأرصاد تحذر : ذروة الموجة الحالية الخميس.. والعظمى بالقاهرة ستكون 39 درجة والمحسوسة 42 درجة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم /الثلاثاء/ عن حالة الطقس المتوقعة في مصر اعتبارا من يوم غد /الأربعاء/ وحتى يوم /الأحد/ القادم.. مؤكدة استمرار الموجة الحالية "شديدة الحرارة " حتى يوم /الجمعة/ المقبل، وذلك بنسب متفاوتة.

وقالت شاكر – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إن ذروة هذه الموجة ستكون بعد غد /الخميس/ على أن يبدأ الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من يوم /السبت/ المقبل.. موضحة أن ارتفاع نسب الرطوبة تسهم في زيادة الإحساس بحرارة الطقس في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها على أغلب أنحاء البلاد خلال الفترة المذكورة ، وسيكون الطقس مائلا للحرارة رطبا في الصباح الباكر، فيما سيكون شديد الحرارة رطبا على أغلب الأنحاء ، حار رطب على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار مائل للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء خلال ساعات الليل.

وأفادت بأن درجة العظمى ستسجل غدا /الأربعاء/ على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 درجة والمحسوسة 40 درجة فيما ستسجل بعد غد /الخميس/ 39 درجة والمحسوسة 42 درجة ، و/الجمعة/ 37 درجة والمحسوسة 39 درجة ، و/السبت/ 38 والمحسوسة 40 ، و/الأحد/ 37 والمحسوسة 39 درجة.

أما درجات الحرارة المسجلة على السواحل الشمالية خلال الفترة المذكورة فهي كالتالي : /الأربعاء/ العظمى 33 والمحسوسة 36 ، /الخميس/ العظمى 33 والمحسوسة 37 ، /الجمعة/ العظمى 31 والمحسوسة 34 ، /السبت/ العظمى 32 والمحسوسة 35 ، /الأحد/ العظمى 30 والمحسوسة 33 .

وفي شمال الصعيد ستكون درجات الحرارة كالتالي : /الأربعاء/ العظمى 39 والمحسوسة 41 ، /الخميس/ العظمى 40 والمحسوسة 42 ، /الجمعة/ العظمى 38 والمحسوسة 40 ، /السبت/ العظمى 39 والمحسوسىة 41 ، /الأحد/ العظمى 38 والمحسوسة 40 .

أما في جنوب الصعيد فإن درجات الحرارة المسجلة خلال الفترة المذكورة جاءت كالتالي : /الأربعاء/ العظمى 42 والمحسوسة 43 ، /الخميس/ العظمى 43 والمحسوسة 44 فيما ستظل العظمى والمحسوسة على نفس معدلاتها خلال أيام /الجمعة والسبت والأحد/ عند 44 و45 درجة.

ولفتت شاكر إلى أن الشبورة المائية ستتكون خلال الفترة من 4:00 إلى 8:00 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد .. كما سيكون هناك نشاط للرياح أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.