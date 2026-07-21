فرج عامر: لاعب الأهلي المعار للنرويج تحول إلى ماكينة أهداف.. والأحمر ينتظر موسما مختلفا

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على تألق المهاجم يلسين كامويش، لاعب الأهلي السابق، بعد عودته إلى ناديه ترومسو النرويجي عقب انتهاء فترة إعارته للقلعة الحمراء، مؤكدًا أن اللاعب يقدم مستويات لافتة ويواصل تسجيل الأهداف.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع “فيس بوك”:“غريب جدًا أمر اللاعب الذي كان موجودًا في الأهلي هذا الموسم وماكانش عارف يلعب، وكان إعارة، رجع ناديه النرويجي وأصبح عبارة عن ماكينة أهداف. شيء لا يصدقه عقل.”

وأضاف:“عمومًا الأهلي هذا الموسم شكله مختلف، اختيارات ممتازة وتنظيم وسرية، وأتوقع موسمًا رائعًا للأهلي بإذن الله.. قولوا يا رب.



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلياستعداداته لانطلاق الموسم الجديد، حيث يخوض أولى مبارياته الودية أمام فريق النصر القاهري، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الخميس 23 يوليو، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

هدف الوديات رفع الجاهزية

وتأتي المباراة ضمن سلسلة من اللقاءات الودية التي يسعى من خلالها الجهاز الفني إلى رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية، إلى جانب تجربة الصفقات الجديدة وتقييم جميع عناصر الفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

برنامج خاص للدوليين

وفي سياق متصل، وضع الحسين عموتة برنامجًا تدريبيًا خاصًا للاعبي الأهلي الدوليين، استعدادًا لعودتهم إلى التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل، بعد حصولهم على راحة عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

كما عقد المدير الفني جلسة مع أعضاء جهازه المعاون لمناقشة خطة إعداد اللاعبين الدوليين، بما يضمن تجهيزهم بالشكل الأمثل قبل بداية الموسم.

لافيينا المحطة الثانية

وكان الأهلي قد أعلن رسميًا خوض مباراتين وديتين خلال المرحلة الأولى من الإعداد، إذ يلتقي النصر يوم 23 يوليو، ثم يواجه لافيينا يوم 30 يوليو، فيما يعود اللاعبون الدوليون للمشاركة في التدريبات اعتبارًا من 27 يوليو.