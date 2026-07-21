في صفقة انتقال حر.. بيراميدز يراقب هداف صن داونز بطلب من موكوينا

كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية عن اقتراب المهاجم بيتر شالوليلي من خوض تجربة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد رحيله عن صفوف نادي ماميلودي صن داونز، مع وجود اهتمام من جانب نادي بيراميدز بالتعاقد معه.

وذكرت قناة *SABC Sport* الجنوب أفريقية أن بيتر شالوليلي أصبح لاعبًا حرًا بعد انتهاء مشواره مع صن داونز، مشيرة إلى إمكانية انتقاله إلى صفوف بيراميدز خلال الموسم المقبل، في ظل رغبة المدير الفني الجنوب أفريقي روني موكوينا في ضمه.

وأوضحت التقارير أن موكوينا، المدير الفني الجديد لبيراميدز، يعرف قدرات شالوليلي جيدًا، بعدما سبق له العمل معه في صن داونز، ويرى أن المهاجم يمتلك الإمكانيات التي تساعد الفريق على تدعيم خطه الهجومي خلال المنافسات المقبلة.

ويبحث بيراميدز عن تدعيم صفوفه بعناصر قوية قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة مع المشاركة في البطولات المحلية والقارية، حيث يسعى الفريق لمواصلة المنافسة على الألقاب بعد النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية.

ويمتلك شالوليلي خبرات كبيرة في الكرة الأفريقية، بعدما قدم مستويات مميزة بقميص صن داونز، وكان أحد أبرز المهاجمين في القارة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما جعله هدفًا لعدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الحالية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في ملف المفاوضات، خاصة مع رغبة بيراميدز في تلبية طلبات روني موكوينا الفنية قبل بداية الموسم الجديد.