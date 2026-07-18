بيراميدز يتسلح بـ 3 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية

يسعى مجلس ادارة نادي بيراميدز لحسم 3 صفقات صيفية للفريق من أجل تدعيم الفريق .

وكان مجلس الادارة قؤر اسناد مهمة قيادة الفريق للجنوب أفريقي رولاني موكوينا خلفا للكرواتي كرونسلاف يورتشيتش والذي رحل عن مهمة تدريب النادي.



وضم بيراميدز خالد عوض لاعب طلائع الجيش على أن يتم إعلان الصفقة رسميا خلال الأيام المقبلة.

كما ضم إياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي، خاصة أن الفريق السماوي رغب في تعزيز الناحية الدفاعية له خلال الموسم الجديد

كما ضم أحمد حجازي عقب رحيله عن نيوم السعودي لتدعيم خط دفاع الفريق

يذكر أن بيراميدز كان قد أعلن رسميا الجهاز الفني للفريق بالكامل، وضم كلا من:

رولاني موكوينا .. المدير الفني (جنوب أفريقيا)

محمد ناجي جدو .. مدرب

وينديل روبنسون .. مدرب (جنوب أفريقيا)

ساينسيمبا باديلا .. مدرب مساعد (جنوب أفريقيا)

فؤاد شريط .. مدرب حراس مرمى (الجزائر)

محمد رمضان .. مدرب الأحمال (المغرب)