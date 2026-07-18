منتخب ناشئات السلة يواجه كولومبيا الليلة

يستعد منتخب مصر لناشئات كرة السلة تحت 17 عامًا لمواجهة نظيره الكولومبى، مساء اليوم السبت، فى إطار منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا فى التشيك

ويسعى منتخب الفراعنة للفوز بمباراة الليلة من أجل العبور إلى حسم المركز التاسع، وتحقيق أفضل مركز فى تاريخ المشاركات فى كأس العالم لكرة السلة تحت 17 عامًا

وحقق منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 17 عامًا انتصاره الأول فى بطولة كأس العالم، بعدما فاز على نظيره الألمانى بنتيجة 58-54.

وسيطر المنتخب الوطنى على جميع مجريات المباراة، حيث أنهى الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 20-12، ثم واصل تقدمه بالتفوق فى الفترة الثانية بنتيجة 31-22.