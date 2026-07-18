موعد نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين والقنوات الناقلة

ضرب منتخبا إسبانيا والأرجنتين موعدًا مرتقبًا في نهائي بطولة كأس العالم 2026، في مواجهة تحمل طابعًا تاريخيًا وتعد واحدة من أبرز النهائيات المنتظرة في تاريخ المونديال.



وكان المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب كأس العالم، قد حجز بطاقة التأهل إلى النهائي عقب فوزه على منتخب إنجلترا بنتيجة (2-1) في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت على ملعب أتلانتا، ليواصل مشواره نحو الحفاظ على اللقب.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان في نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن تُنقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، من خلال قنوات beIN Sports Max، التي تمتلك حقوق بث منافسات كأس العالم 2026، وسط ترقب جماهيري عالمي لمواجهة تجمع بين اثنين من أبرز منتخبات العالم في صراع على اللقب الأغلى في كرة القدم.