سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية الآن

يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه مع أول تعاملات في السوق الرسمية اليوم السبت 18-7-2026 بدون تغيير.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري عمل البنوك اعتبارا من مساء الخميس الماضي لمدة يومين متصلين بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية للبنوك.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار استقرارا مع أول تداولات اليوم علي مدار يومين متصلين بعد زيادة وصلت لـ17 قرشًا.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.49 جنيها للشراء و 50.59 جنيها.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنكي فييصل الإسلامي و الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 50.45 جنيها للشراء و50.55 جنيها للبيع في بنكي " كريدي أجريكول، التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري".

الدولار في أغلب البنوك

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.48 جنيها للشراء و 50.58 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، قناة السويس، الأهلي الكويتي،أبوظبي الأول، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي،HSBC، المصرف المتحد،ميد بنك، التنمية الصناعية،المصري الخليجي، التعمير والاسكان، مصر، الإسكندرية، الأهلي المصري،المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنوك نكست و سايب.