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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حمدي فتحي: لو حسام حسن سمع للناس في أوقات كتير ماكنش هيلاعبني

حمدي فتحي
حمدي فتحي
رباب الهواري

تحدث حمدي فتحي، لاعب الوكرة القطري، عن العديد من الملفات المتعلقة بمشواره الكروي، ورأيه في عدد من نجوم الكرة المصرية، إلى جانب توقعاته لموسم الأهلي المقبل، وذلك خلال تصريحات تناول فيها أبرز اللاعبين والمدربين الذين تركوا بصمة في مسيرته.

أشاد حمدي فتحي بعدد من لاعبي الزمالك، مؤكدًا أن البرازيلي بيزيرا يمتلك إمكانيات جيدة ويُعد من العناصر المميزة، كما أثنى على شيكو بانزا، مشيرًا إلى أنه يقدم مستويات قوية في العديد من المباريات. وأضاف أن عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد كانا الأكثر تأثيرًا داخل صفوف الفريق الأبيض خلال الموسم الماضي.

كشف لاعب الأهلي السابق عن جانب من شخصية محمد صلاح داخل المنتخب، موضحًا أن قائد الفراعنة يمنح أحمد فتوح ثقة كبيرة، ويطالبه باللعب بحرية كاملة، مؤكدًا أن فتوح يمتلك قدرات فنية مميزة ويجيد استخلاص الكرة بذكاء.

وعن أفضل المدربين الذين عمل معهم، أكد حمدي فتحي أن البرتغالي كارلوس كيروش هو الأفضل على مستوى منتخب مصر، بينما اعتبر أن رينيه فايلر ومارسيل كولر هما أبرز المدربين الأجانب الذين أشرفوا عليه في الأهلي، مع تفضيله لفايلر باعتباره الأفضل بينهما.

اختار حمدي فتحي محمد أبو تريكة كأفضل لاعب وسط في تاريخ الكرة المصرية، كما وصف علي معلول بأنه أفضل لاعب أجنبي لعب إلى جواره بقميص الأهلي، معربًا عن ثقته في قدرة الفريق الأحمر على التتويج بثلاث بطولات على الأقل خلال الموسم الجديد.

ووجه حمدي فتحي رسالة دعم إلى عمرو السولية، متمنيًا له النجاح مع سيراميكا كليوباترا، كما أكد أن أحمد سيد زيزو سيقدم موسمًا مختلفًا. وأشاد بإمام عاشور، معتبرًا أنه لاعب كبير ويستحق خوض تجربة الاحتراف خارج مصر، بينما تمنى لرمضان صبحي العودة إلى مستواه المعهود.

اختتم حمدي فتحي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى حسام حسن، مؤكدًا أنه من أكثر المدربين الذين منحوه الثقة ودافعوا عنه رغم الضغوط. كما وجه رسالة امتنان إلى جماهير الأهلي، مشددًا على أنها كانت الداعم الأكبر له طوال مسيرته، ولها فضل كبير بعد الله في صناعة اسمه وتحقيق نجاحاته


 

حمدي فتحي حسام حسن منتخب مصر محمد صلاح

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