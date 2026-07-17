وزراء ونجوم الرياضة والمجتمع في حفل زفاف ابنة إبراهيم حسن مدير منتخب مصر

شهدت إحدى القاعات الكبرى بالقاهرة، مساء اليوم، حفل زفاف ابنة إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، في حضور نخبة من نجوم الكرة المصرية والرياضة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، وسط أجواء احتفالية مميزة.

حفل زفاف ابنة إبراهيم حسن

وحرص عدد كبير من رموز الكرة المصرية على مشاركة إبراهيم حسن فرحته، حيث توافدوا إلى الحفل لتقديم التهنئة للعروسين، في ليلة غلبت عليها الأجواء العائلية والاحتفالات.

حضور لافت من المشاهير

وشهد الحفل حضور الإعلامي سيف زاهر، والنائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعدد من الشخصيات العامة، فيما كان من أوائل الحاضرين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الذي استقبل الضيوف وشارك شقيقه فرحة زفاف ابنته.

ويأتي حفل الزفاف بعد أيام من عودة إبراهيم حسن من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، والتي شهدت تحقيق المنتخب إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

ويشغل إبراهيم حسن منصب مدير منتخب مصر، بينما يتولى شقيقه حسام حسن القيادة الفنية للفراعنة.