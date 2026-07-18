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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران .. سماع دوي انفجار في الضواحي الجنوبية لمدينة لار بمحافظة فارس

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بسماع دوي انفجار في الضواحي الجنوبية لمدينة لار بمحافظة فارس جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة مهر عن مساعد محافظ خوزستان القول بأن القوات الأمريكية نفذت هجوم صاروخي طال نقاطا في ضواحي مدينة الأهواز.

وكان الجيش الأمريكي أعلن عن تنفيذ موجة جديدة من الضربات الصاروخية استهدفت مواقع داخل إيران، في تصعيد جديد للمواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، وسط استمرار التوترات الإقليمية والمخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في بيان، إن القوات الأمريكية شنت هجمات صاروخية على أهداف قالت إنها مرتبطة بقدرات عسكرية إيرانية، وذلك في إطار العمليات التي تنفذها الولايات المتحدة ردًا على ما تصفه بالتهديدات التي تستهدف قواتها ومصالحها في المنطقة.

ولم يحدد البيان عدد الصواريخ المستخدمة أو المواقع المستهدفة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن العمليات نُفذت وفق الخطط العسكرية الموضوعة.


وأكدت القيادة المركزية أن الضربات تهدف إلى تقليص القدرات العسكرية التي ترى واشنطن أنها تشكل تهديدًا لقواتها وحلفائها، مشددة على أن الجيش الأمريكي "سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن القوات الأمريكية وحماية المصالح الأمنية للولايات المتحدة في المنطقة".

إيران محافظة فارس مدينة الأهواز محافظة خوزستان القوات الأمريكية

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