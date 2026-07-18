وائل أبوشوشة،: الخيانة الزوجية مصطلح اجتماعي.. والزنا توصيف قانوني

أكد المستشار وائل أبوشوشة، المحامي وخبير العلاقات الأسرية، أن هناك اختلافًا جوهريًا بين مفهوم "الخيانة الزوجية" المتداول في المجتمع والتوصيف القانوني المعتمد في التشريعات المصرية، موضحًا أن مصطلح "الخيانة الزوجية" لا يرد ضمن نصوص القانون، وإنما يُستخدم كتعبير اجتماعي لوصف بعض التصرفات بين الأزواج.

جريمة الزنا وغيرها من الجرائم

وأوضح أبوشوشة، خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن القانون المصري لا يعرف جريمة باسم "الخيانة الزوجية"، بل يتعامل مع وقائع محددة وفق أوصاف قانونية، في مقدمتها جريمة الزنا وغيرها من الجرائم التي حددها المشرع بنصوص واضحة، مؤكدًا أهمية استخدام المصطلحات القانونية الدقيقة عند مناقشة هذه القضايا.

وأشار إلى أن مجرد الحديث أو التواصل بين شخصين لا يُعد في حد ذاته خيانة بالمعنى القانوني، لافتًا إلى أن تقدير كل واقعة يخضع لظروفها وملابساتها، بينما يظل التجريم مرتبطًا فقط بالأفعال التي نص عليها القانون وتوافرت فيها أركان الجريمة.

العقوبات القانونية وحدها

وأضاف أن حماية الأسرة لا تعتمد على العقوبات القانونية وحدها، بل تبدأ من التربية السليمة داخل المنزل، مؤكدًا أن غرس قيم الأمانة والاحترام والوفاء بين الأبناء يمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على استقرار الأسرة والحد من النزاعات الزوجية.