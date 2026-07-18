هل شرب الماء فور الاستيقاظ مفيد للصحة؟.. الحقيقة كاملة

يحرص كثير من الأشخاص على شرب كوب من الماء بمجرد الاستيقاظ من النوم، اعتقادًا منهم بأنه يساعد على تنظيف الجسم من السموم أو إنقاص الوزن. لكن ماذا يقول العلم؟ وهل لهذه العادة فوائد صحية حقيقية؟

يؤكد خبراء التغذية أن شرب الماء فور الاستيقاظ عادة صحية تساعد على تعويض السوائل التي يفقدها الجسم خلال ساعات النوم، كما تساهم في الحفاظ على وظائف الجسم الطبيعية، إلا أن بعض الفوائد المتداولة مثل طرد السموم أو "حرق الدهون بسرعة" لا تستند إلى أدلة علمية قوية.

فوائد شرب الماء بعد الاستيقاظ

1- تعويض السوائل المفقودة

يفقد الجسم الماء تدريجيًا أثناء النوم من خلال التنفس والتعرق، لذلك يساعد شرب الماء في الصباح على إعادة ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالجفاف.

2- تنشيط الجسم

قد يساعد الترطيب الجيد على تحسين اليقظة والتركيز، خاصة إذا كنت تشعر بالخمول عند الاستيقاظ، إذ إن الجفاف البسيط قد يؤثر في الانتباه والأداء الذهني.

3- دعم عملية الهضم

يساعد شرب الماء على تهيئة الجهاز الهضمي للعمل، كما يساهم في تسهيل حركة الأمعاء لدى بعض الأشخاص، ما قد يقلل من الإمساك.

4- الحفاظ على صحة الكلى

الحصول على كمية كافية من السوائل يدعم عمل الكلى في التخلص من الفضلات عبر البول، ويساعد على الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

5- المساهمة في التحكم في الشهية

قد يساعد شرب كوب من الماء قبل الإفطار بعض الأشخاص على الشعور بالشبع، ما قد يقلل من الإفراط في تناول الطعام، لكنه ليس وسيلة مباشرة لإنقاص الوزن.

هل يجب أن يكون الماء دافئًا؟

لا توجد أدلة علمية تثبت أن الماء الدافئ أفضل من الماء البارد أو العادي عند الاستيقاظ. الأهم هو شرب الماء بالدرجة التي تفضلها، بما يشجعك على الحفاظ على الترطيب.

هل شرب الماء على معدة فارغة يطرد السموم؟

هذه من أكثر المعتقدات شيوعًا، لكن الحقيقة أن الجسم يمتلك أجهزة متخصصة للتخلص من الفضلات والمواد الضارة، مثل الكبد والكلى، ولا توجد أدلة تثبت أن شرب الماء وحده "يطرد السموم". ومع ذلك، فإن الحفاظ على الترطيب يدعم أداء هذه الأعضاء بشكل طبيعي.

ما الكمية المناسبة صباحًا؟

لا توجد كمية ثابتة تناسب الجميع، لكن يمكن البدء بكوب أو كوبين من الماء بعد الاستيقاظ، ثم الاستمرار في شرب السوائل على مدار اليوم وفقًا للعطش، ومستوى النشاط، وحالة الطقس.

أخطاء شائعة عند شرب الماء صباحًا

الاعتقاد أن شرب كميات كبيرة جدًا من الماء يمنح فوائد إضافية.

استبدال الإفطار بالماء فقط لفترات طويلة.

الاعتماد على الماء كوسيلة وحيدة لإنقاص الوزن.

تجاهل شرب الماء بقية اليوم والاكتفاء بكوب الصباح.

من يحتاج إلى استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من أمراض الكلى أو القلب أو لديك قيود على تناول السوائل، فمن الأفضل استشارة الطبيب بشأن الكمية المناسبة لك.