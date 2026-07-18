ترامب: ما فعله ميسي كان عبقريًا لا يُصدق.. ورونالدو يمتلك موهبة استثنائية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعجابه الكبير بما يقدمه نجوم كرة القدم العالمية، وذلك خلال حديثه على هامش التحضيرات لنهائي كأس العالم، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، حيث استعرض انطباعاته عن عدد من أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة.

وقال ترامب إن الجميع يترقب المباراة النهائية المرتقبة بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، واصفًا المنتخبين بأنهما من أفضل المنتخبات في العالم، معربًا عن حماسه لمشاهدة المواجهة التي ينتظرها عشاق كرة القدم.

وأوضح أنه تابع إحدى اللقطات التي صنعها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه رغم عدم ادعائه الخبرة الكبيرة في كرة القدم، فإنه يمتلك خبرة واسعة في الرياضة بشكل عام، وهو ما جعله يدرك قيمة ما قدمه قائد المنتخب الأرجنتيني.

وأشار ترامب إلى أن ميسي كان يخضع لرقابة دفاعية صارمة من لاعب قوي، إلا أنه نجح في التحرك بذكاء نحو اليمين، بينما بقي المدافع ثابتًا في مكانه، الأمر الذي منح النجم الأرجنتيني المساحة والوقت الكافيين لتمرير الكرة بطريقة وصفها بالمثالية.

وأضاف أن تلك اللقطة كانت مثالًا واضحًا على العبقرية الكروية، مؤكدًا أن مثل هذه المهارات لا تأتي بالصدفة، وإنما يكررها اللاعبون الكبار باستمرار بفضل موهبتهم الفريدة.

كما أشاد ترامب بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أنه تعرف إليه على مدار السنوات الماضية، ووصفه بأنه شخص رائع، مشيرًا إلى أن رونالدو أيضًا يمتلك موهبة استثنائية جعلته أحد أعظم لاعبي كرة القدم.

وتطرق الرئيس الأمريكي كذلك إلى قائد منتخب إنجلترا هاري كين، موضحًا أنه سبق أن لعب معه الجولف، وأبدى إعجابه بشخصيته وإمكاناته، لكنه رأى أن إشراكه بأدوار دفاعية يعد قرارًا غير مناسب، معتبرًا أن أفضل اللاعبين يجب أن يحصلوا على أدوار هجومية تسمح لهم بإظهار قدراتهم، قبل أن يختتم حديثه مازحًا بقوله إنه ربما لا يفهم الكثير في كرة القدم، لكنه يؤمن دائمًا بأن الفرق تحتاج إلى اللعب بعقلية هجومية.



