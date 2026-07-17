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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب ناشئات السلة يفوز على ألمانيا في كأس العالم تحت 17 عاما

منتخب ناشئات السلة
منتخب ناشئات السلة
أ ش أ

حقق منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 17 عامًا انتصاره الأول في بطولة كأس العالم، المقامة حاليًا في التشيك، بعدما فاز على نظيره الألماني بنتيجة 58-54.

وسيطر المنتخب الوطني على جميع مجريات المباراة، حيث أنهى الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 20-12، ثم واصل تقدمه بالتفوق في الفترة الثانية بنتيجة 31-22.

وفي الفترة الثالثة، تأخر منتخب مصر أمام ألمانيا بنتيجة 43-42، قبل أن يستعيد تفوقه في الفترة الرابعة والأخيرة، ليُنهي المباراة لصالحه بنتيجة 58-54.

وبذلك، يضرب منتخب ناشئات السلة موعدًا مع نظيره الكولومبي، غدًا السبت، من أجل العبور إلى مباراة حسم المركز التاسع، وتحقيق أفضل مركز في تاريخ مشاركات "الفراعنة" في كأس العالم تحت 17 عامًا.

وتضم القائمة كل من: مريم حازم، جودي وليد، هانيا ناصر، جودي محمد، فاطمة محمد حسن، ليله حسام، حلا معتز، سدرا هيثم، زينة أيمن حليم، دانا شريف جنيدي، حبيبة كريم سرور، حبيبة جمال.

ويضم الجهاز الفني كل من، محمد محروس مديرًا فنيًا، نيهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، أحمد جويلي أخصائي، فريد سمير مدرب أحمال، الدكتورة فاطمة جمال طبيبة، منى محمد إداري الفريق.

ويرأس بعثة منتخب مصر للناشئات الكابتن محمد إيهاب محسن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

يذكر أن منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا، بعدما توج بطلًا لأفريقيا تحت 16 عامًا العام الماضي على حساب كوت ديفوار.

منتخب مصر كرة السلة للناشئات بطولة كأس العالم

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