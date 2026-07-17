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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن المؤشرات الأولية

طلاب
طلاب
البهى عمرو

تتابع آلاف الأسر خلال الفترة الحالية وبعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة أمس الخميس إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026،وأن ذلك يكون في أجواء يسودها القلق والترقب.

كما أن هناك حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية إعادة توزيع درجات بعض الأسئلة في عدد من المواد الدراسية.

امتحانات الثانوية العامة
طلاب

وأكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل الشكاوى يتم التعامل معها من خلال غرفة العمليات بشكل عاجل في امتحان الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة
طلاب

وقال زلطة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن "التعامل مع أي مخالفات في نفس اللحظة ولن نسمح بالإخلال بالنظام العام في امتحانات الثانوية العامة".

صورة أرشيفية
طلاب

وأكمل أنه لا توجد ظواهر غش جماعية في اي مدرسة على مستوى الجمهورية، وأن النتيجة بعد ثلاثة أسابيع، ومؤشرات النتائج لن تظهر بعد".

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن اجتماع الوزير مع ممثلي وأصحاب المدارس الدولية هدفه التأكيد على التزامهم بقوانين الدولة المصرية.

وأضاف زلطة، أنه تم التأكيد على الالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة، مشيرا إلى أن الوزير أكد على ضرورة تطبيقها بشكل منظم.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن النسبة المحددة من وزارة التربية والتعليم تطبق في المدارس الدولية ولن يتم الخروج عنها.

وتابع، أن وزير التربية والتعليم أكد على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للمصروفات الدراسية ونسبة الزيادة.

وحسم الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم، الجدل المتداول بشأن إعادة توزيع درجات بعض مواد الثانوية العامة 2026، مؤكدًا أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على اتخاذ هذا الإجراء، في ظل عدم رصد اللجان الفنية لأي مشكلات تستدعي ذلك.

لا نية لإعادة توزيع الدرجات
وقال الشرقاوي، خلال لقائه مع الإعلاميين أحمد دياب ومحمد جوهر على قناة صدى البلد، إن اللجان الفنية المعنية بمراجعة الامتحانات عقدت اجتماعات خلال الفترة الماضية، وأكدت عدم وجود أي مشكلات في امتحانات مادتي الكيمياء أو الفيزياء، مضيفًا: “حتى الآن لم يظهر أي شيء، وأعتقد أن اللجان الفنية أبدت رأيها بأنه لا توجد أي مشكلة في الامتحانات السابقة، لكن دعونا ننتظر ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.”

الوزارة لم ترصد أي مخالفات


وأوضح أن أي قرار بإعادة توزيع درجات مادة معينة يجب أن يصدر فور انتهاء الامتحان إذا ثبت وجود مشكلة جوهرية أو تزايدت الشكاوى بشأنها، مشيرًا إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم أكدت أن الامتحانات جاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية وسارت بصورة منضبطة.

وأضاف أنه لم تظهر أي اعتراضات من اللجان الفنية على سؤال أو مادة بعينها، وهو ما يرجح عدم إجراء أي تعديل على توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة.

التصحيح الإلكتروني يعزز العدالة

امتحانات الثانوية العامة
وأكد الشرقاوي أن التصحيح الإلكتروني يمثل نقلة مهمة في منظومة تقييم الطلاب، إذ يقلل من تأثير العامل البشري وما قد يرتبط به من إرهاق أو عوامل نفسية، بما يضمن دقة أكبر في رصد الدرجات وسرعة إعلان النتائج.

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