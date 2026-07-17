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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حجز تذاكر القطارات قبل السفر بـ12 ساعة.. خدمات التطبيق الإلكتروني

حجز تذاكر القطارات قبل السفر بـ12 ساعة.. الطريقة إلكترونيا
حجز تذاكر القطارات قبل السفر بـ12 ساعة.. الطريقة إلكترونيا
محمد غالي

في إطار جهود الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتطوير خدماتها وتعزيز منظومة التحول الرقمي، أعلنت الهيئة تعديل مواعيد الحجز الإلكتروني لتذاكر القطارات المكيفة، بما يمنح الركاب مرونة أكبر في التخطيط لرحلاتهم وتسهيل إجراءات السفر.

سكك حديد مصر

وبموجب التعديل الجديد، أصبح بإمكان الركاب حجز تذاكر القطارات المكيفة إلكترونيا قبل موعد السفر بـ15 يوما، وحتى قبل قيام القطار بـ12 ساعة فقط، بدلا من الحد السابق الذي كان يسمح بالحجز حتى قبل موعد السفر بـ24 ساعة. 

ويمكن إتمام عملية الحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (ENR).

 خدمات التطبيق الإلكتروني

يوفر التطبيق الرسمي للهيئة مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تتيح للمسافرين إنجاز مختلف إجراءات السفر بسهولة، وتشمل:

حجز تذاكر القطارات المكيفة.
حجز تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة.
حجز تذاكر قطارات التهوية الديناميكية.
الاستعلام عن مواعيد القطارات.
التعرف على الخدمات المتاحة على مختلف الخطوط.
متابعة بيانات الرحلات وإدارة الحجوزات.

وأكدت الهيئة أن التطبيق يسهم في توفير الوقت والجهد، ويحد من الحاجة إلى التوجه لشبابيك التذاكر داخل المحطات.

وسائل السداد الإلكتروني

أتاحت الهيئة عدة وسائل للدفع الإلكتروني، بما يضمن إتمام عملية الحجز بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المحطات، وتشمل:

بطاقات الائتمان.
بطاقات الخصم المباشر.
بطاقات "ميزة".
الحسابات البنكية المعتمدة.

سكك حديد مصر

دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة الحجز

يأتي هذا القرار ضمن خطة الهيئة الشاملة لتطوير منظومة حجز وصرف التذاكر، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة وجودة الخدمة، ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

وأوضحت الهيئة أن التوسع في الخدمات الإلكترونية يسهم في تسهيل حصول المواطنين على التذاكر، وتقليل التكدس داخل المحطات، خاصة خلال مواسم الإجازات والأعياد التي تشهد ارتفاعا في معدلات السفر.

خطوات حجز التذاكر عبر التطبيق

يمكن للمسافرين حجز تذاكرهم إلكترونيا من خلال تطبيق (ENR) عبر الخطوات التالية:

1. تحميل التطبيق الرسمي للهيئة.
2. إنشاء حساب باستخدام البيانات الشخصية.
3. اختيار محطة القيام ومحطة الوصول.
4. تحديد تاريخ السفر.
5. اختيار القطار المناسب.
6. تحديد المقعد من المقاعد المتاحة.
7. سداد قيمة التذكرة إلكترونيا.
8. استلام التذكرة الإلكترونية على الهاتف المحمول.

وأكدت الهيئة أن التذكرة الإلكترونية الصادرة عبر التطبيق معتمدة رسميا، ويمكن استخدامها مباشرة عند استقلال القطار.

سكك حديد مصر

مزايا الحجز الإلكتروني

توفر خدمة الحجز الإلكتروني العديد من المزايا للمسافرين، من أبرزها:

الحجز في أي وقت ومن أي مكان.
مرونة الحجز حتى قبل موعد السفر بـ12 ساعة.
تقليل الزحام أمام شبابيك التذاكر.
الاطلاع على مواعيد القطارات والخدمات المتاحة.
متابعة أسعار التذاكر.
إدارة الحجوزات وإمكانية تعديلها أو إلغائها وفق الضوابط المنظمة.

وتؤكد الهيئة أن هذه التحديثات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتقديم خدمات نقل أكثر كفاءة وسهولة، بما يعزز تجربة السفر ويواكب التطورات الرقمية في قطاع النقل.

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