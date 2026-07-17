مصرع طفل وإصابة شخصين في تصادم سيارة وتروسيكل بـ أسيوط

لقى طفل مصرعه وأصيب آخرين في حادث تصادم وقع اليوم الجمعة بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بقرية المشايعة بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل و تروسيكل بمدخل قرية المشايعة ووجود حالة وفاة ومصابين .

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " جرجس. ع . ب" 14 عامًا، وإصابة شقيقه" ابانوب . ع .ب " 15 عامًا، سحجات بالوجه، و " شنودة. ر . ف " 14 عامًا ، جرح بالرأس والكتف.



وجرى نقلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.