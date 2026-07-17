محافظ أسيوط يعتمد الخطة السكانية للعام 2026-2027 لتعزيز التنمية وتحسين الخصائص السكانية

اعتمد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط الخطة السكانية للمحافظة للعام 2026-2027، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، ودعم جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بجودة حياة المواطنين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أن الخطة أُعدت بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات الشريكة المعنية بملف السكان، وفي مقدمتها المجلس القومي للسكان بأسيوط برئاسة محمد عبده بخيت مقرر فرع المجلس، بما يعكس نهج العمل التكاملي بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الشريكة، لضمان تنفيذ البرامج السكانية بكفاءة وتحقيق المستهدفات المقررة، بما يسهم في مواجهة التحديات السكانية وتحسين مؤشرات التنمية.

وأوضح اللواء محمد علوان أن الخطة تتضمن حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات والأنشطة التوعوية والخدمية، تستهدف مختلف مراكز وقرى المحافظة، مع التركيز على المناطق والفئات الأكثر احتياجًا، بهدف رفع الوعي بالقضايا السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، ودعم جهود التنمية البشرية، باعتبار ملف السكان وتنمية الأسرة من الملفات المحورية المرتبطة بتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار المحافظ إلى أن الخطة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل دعم تنمية الأسرة المصرية، والارتقاء بخدمات الصحة الإنجابية، وخفض معدلات الأمية والتسرب من التعليم، وتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تنفيذ المبادرات والبرامج السكانية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على مواكبة متطلبات التنمية.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ الخطة وقياس مؤشرات الأداء، مع استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات، وتعظيم الاستفادة من البرامج والمبادرات السكانية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة بالمحافظة.