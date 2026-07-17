الأسهم الآسيوية تتراجع وسط خسائر التكنولوجيا وتصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

تراجعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة بقيادة السوق اليابانية، مع استمرار موجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا عالميًا، في وقت التزم فيه المستثمرون الحذر بسبب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران التي واصلت دعم أسعار النفط.

وجاء أداء الأسواق الإقليمية متأثرًا بخسائر بورصة "وول ستريت" الأمريكية في جلسة أمس، حيث قادت أسهم التكنولوجيا وشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية موجة التراجع.

وزادت التصريحات المتشددة الصادرة عن مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من مخاوف المستثمرين بشأن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وكان مؤشر نيكي 225 الياباني الأسوأ أداءً في آسيا، بعدما هبط بنسبة 4% متأثرًا بخسائر أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الكبرى، بينما تراجع مؤشر توبيكس الأوسع نطاقًا بنسبة 2.6%.

وواصل المستثمرون تقليص استثماراتهم في أسهم شركات أشباه الموصلات، رغم إعلان شركة "تي إس إم سي" نتائج مالية فاقت التوقعات وتوقعاتها الإيجابية للطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي، في إشارة إلى أن هذه التوقعات كانت قد انعكست بالفعل على أسعار الأسهم.

وهبط سهم "تي إس إم سي" بنسبة 5% في بورصة تايوان، رغم تأكيد أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق لصالح الغير استمرار قوة الطلب المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال الفصول المقبلة. إلا أن الأسواق انزعجت من الزيادة الكبيرة في توقعات الشركة للإنفاق الرأسمالي هذا العام، في ظل المخاوف من الارتفاع الكبير في الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وامتدت خسائر قطاع التكنولوجيا إلى بقية القطاعات، إذ انخفض مؤشر "شنجهاي المركب" الصيني بنسبة 1.6%، بينما تراجع مؤشر "سي إس آي 300" للأسهم القيادية في مدينتي /شنجهاي/ و/شنتشن/ الصينيتين بنسبة 2.5%، كما هبط مؤشر "هانج سنج" في هونج كونج بنسبة 2%.

وظلت الأسواق الكورية الجنوبية مغلقة بسبب عطلة رسمية، وذلك بعد أن تكبدت خسائر حادة في وقت سابق من الأسبوع نتيجة موجة بيع قوية لأسهم شركات أشباه الموصلات.

وفي أماكن أخرى، تراجع مؤشر "إيه إس إكس 200" الأسترالي ومؤشر "ستريتس تايمز" السنغافوري بنسبة 0.5% لكل منهما. وأظهرت بيانات صدرت اليوم أن صادرات سنغافورة الرئيسية غير النفطية سجلت نموًا أقل من المتوقع في يونيو الماضي، بعد عدة أشهر من الأداء القوي.

في المقابل، ارتفع مؤشر "نيفتي" 50 الهندي بنسبة 0.6% في بداية التعاملات.

وظلت معنويات المستثمرين هشة مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ الليلة السادسة على التوالي من الضربات العسكرية ضد إيران، ما أثار مخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.