قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة المنصوري جنوب لبنان
القانون يحسم الجدل.. متى يسمح بنقل الأعضاء ومتى يصبح الأمر محظورًا؟
سعر الدولار في البنوك الآن
هل حضور خطبة الجمعة شرط لصحتها؟.. اعرف الموقف الشرعي
الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع ومراكز عسكرية أمريكية في الكويت
التليفزيون الإيراني: سماع دوي 3 انفجارات متتالية في تشابهار
سعر الذهب الآن
رسميا.. دمج الهيئة الزراعية المصرية في مركز البحوث الزراعية
ترامب: الصين نفذت أكبر اختراق لبيانات الناخبين في تاريخ الانتخابات الأمريكية
قبل ما تخرج الجمعة.. الرطوبة ترفع درجات الحرارة والمنيا وأسوان تسجلان أرقاما قياسية
مقـ.تل 7 أشخاص في غارات أمريكية على جسور جنوب إيران
أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

مصطفي زيكو
مصطفي زيكو
يمنى عبد الظاهر

حرص مصطفى زيكو، لاعب بيراميدز، على توجيه رسالة مؤثرة إلى والدته، وذلك بعد ظهورها في أحد البرامج التليفزيونية، حيث قالت مازحة إنها أصبحت “رقم اتنين” في حياة نجلها.

ونشر زيكو عبر حسابه على موقع “فيس بوك” مجموعة من الصور التي جمعته بوالدته خلال احتفالات فريق بيراميدز بالتتويج، وحرص على التأكيد على مكانتها لديه.

وكتب زيكو معلقًا: “طول عمرك رقم واحد.. يا ست الكل وهتفضلي رقم واحد”.

وجاءت رسالة لاعب بيراميدز لتؤكد تقديره الكبير لوالدته، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيه، الذين أشادوا بعلاقته القوية بها واعتبروا رسالته ردًا مؤثرًا على تصريحاتها الأخيرة


مصطفى زيكو بيراميدز لاعب بيراميدز البرامج التلفزيونية فريق بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

بسبب "الخرافة".. رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم أمام إسبانيا

جماهير بشكتاش

جماهير بشكتاش توقف تقديم تروسارد.. وهتافات مدوية تطالب بضم محمد صلاح

نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي

بسبب اللهيب والحر.. موعد نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي 2026

ميسي يىتدي السوار الاحمر في يده

السر في السوار الأحمر.. لماذا يرتدي ميسي سوار العقد السبع وما هي علاقته بـ"اليهود"؟

مرتبات شهر يوليو 2026

احسب مرتبك الجديد بعد الزيادة.. هؤلاء يحصلون على 9,500 جنيه الاثنين المقبل

حالة الطقس

الأرصاد تطلق "إنذار الرطوبة".. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدا

شريف اكرامي

بالدموع.. شريف إكرامي يعلن اعتزاله كرة القدم برسالة وداع

ترشيحاتنا

كريس جينر

كريس جينر تنعى والدتها بعد وفاتها عن 91 عاما: قلبي تحطم إلى مليون قطعة

النجمة العالمية آن هاثاواي

آن هاثاواي تخطف الأنظار بإطلالات حمل أنيقة.. ألوان جريئة وتصاميم راقية

متواضعة ودمها خفيف .. الجمهور السعودي يحتفي بمي عمر بعد عرض شمشون ودليلة بالسعودية

متواضعة ودمها خفيف.. الجمهور السعودي يحتفي بمي عمر بعد عرض شمشون ودليلة

بالصور

طريقة عمل البنانا كريم كراميل.. حلوى صيفية باردة بمذاق غني

طريقة عمل البنانا كريم كراميل
طريقة عمل البنانا كريم كراميل
طريقة عمل البنانا كريم كراميل

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد