ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

حرص مصطفى زيكو، لاعب بيراميدز، على توجيه رسالة مؤثرة إلى والدته، وذلك بعد ظهورها في أحد البرامج التليفزيونية، حيث قالت مازحة إنها أصبحت “رقم اتنين” في حياة نجلها.

ونشر زيكو عبر حسابه على موقع “فيس بوك” مجموعة من الصور التي جمعته بوالدته خلال احتفالات فريق بيراميدز بالتتويج، وحرص على التأكيد على مكانتها لديه.

وكتب زيكو معلقًا: “طول عمرك رقم واحد.. يا ست الكل وهتفضلي رقم واحد”.

وجاءت رسالة لاعب بيراميدز لتؤكد تقديره الكبير لوالدته، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيه، الذين أشادوا بعلاقته القوية بها واعتبروا رسالته ردًا مؤثرًا على تصريحاتها الأخيرة



