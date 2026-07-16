طريقة عمل البنانا كريم كراميل.. حلوى صيفية باردة بمذاق غني

تبحث الكثير من ربات المنازل عن وصفات حلويات باردة تناسب فصل الصيف، وتعد البنانا كريم كراميل من أشهر الوصفات التي تجمع بين مذاق الكريم كراميل وقوام البسكويت الطري وحلاوة الموز، لتكون خيارًا مثاليًا للتحلية بعد الوجبات أو في المناسبات العائلية.



وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل البنانا كريم كراميل بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، مع خطوات سهلة تمنحك حلوى كريمية بطعم مميز.

طريقة عمل البنانا كريم كراميل

طريقة عمل البنانا كريم كراميل

مكونات البنانا كريم كراميل:

4 أكواب حليب سائل.

2 باكيت كريم كراميل.

بسكويت ليدي فينجر.

3 ثمرات موز مقطعة إلى شرائح.

كراميل للتزيين.

مكسرات مجروشة حسب الرغبة.

طريقة عمل البنانا كريم كراميل

خطوات تحضير البنانا كريم كراميل:

ـ يُغمس بسكويت الليدي فينجر سريعًا في الحليب.

ـ يُرص البسكويت في قاع الصينية أو أكواب التقديم.

ـ توزع شرائح الموز فوق طبقة البسكويت.

ـ تُضاف طبقة ثانية من البسكويت المغموس بالحليب.

ـ في قدر على النار، يُمزج الحليب مع باكيتي الكريم كراميل ويُقلب باستمرار حتى يثقل القوام.

ـ يُسكب خليط الكريم كراميل الساخن فوق طبقات البسكويت والموز.

ـ تُوضع الحلوى في الثلاجة حتى تبرد تمامًا وتتماسك.

قبل التقديم، تُزين بطبقة من الكراميل، ثم تُرش بالمكسرات المجروشة للحصول على مذاق وقوام أكثر تميزًا.

طريقة عمل البنانا كريم كراميل

نصائح لنجاح الوصفة

ـ لا يُترك البسكويت في الحليب لفترة طويلة حتى لا يتفتت.

ـ استخدمي موزًا ناضجًا للحصول على نكهة طبيعية حلوة.

ـ يُفضل تبريد الحلوى لمدة لا تقل عن 4 ساعات قبل التقديم.

ـ يمكن تقديمها في أكواب فردية لإطلالة أنيقة في العزومات والمناسبات.

طريقة عمل البنانا كريم كراميل

لماذا تعد البنانا كريم كراميل من أفضل الحلويات الصيفية؟

تتميز هذه الحلوى بأنها تُقدم باردة، كما تجمع بين القوام الكريمي للكريم كراميل، وطراوة البسكويت، والطعم الطبيعي للموز، مع لمسة مقرمشة من المكسرات، مما يجعلها من الوصفات السريعة التي لا تحتاج إلى مجهود كبير وتناسب جميع أفراد الأسرة.