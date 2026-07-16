الكويت: اعتراض 32 طائرة مسيرة معادية منذ فجر اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة الكويتية رصدت، منذ فجر اليوم، 32 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وجرى اعتراضها والتعامل معها.

وأشار المتحدث إلى أن العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية في البلاد، كما نتج عن عمليات اعتراض الأهداف المعادية سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية؛ مما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأضاف أن القوات المسلحة الكويتية تؤكد استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.