نزل 1000 جنيه.. تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 16 يوليو 2026، متأثرًا بالتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، بالتزامن مع تحركات سعر الدولار محليًا، واستمرار حالة الترقب بين المستثمرين والمتعاملين في سوق الصاغة بشأن اتجاهات المعدن النفيس خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا الانخفاض بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي سجلتها أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، قبل أن تتعرض لضغوط بيعية نتيجة تراجع سعر الأونصة عالميًا إلى ما يقرب من مستوى 4 آلاف دولار، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على الأسعار داخل السوق.





سعر الذهب اليوم في مصر.. تراجع ملحوظ

سجل سعر الذهب اليوم في مصر انخفاضًا في مختلف الأعيرة، حيث فقد جرام الذهب نحو 125 جنيهًا مقارنة بمستوياته قبل عدة أيام، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 1000 جنيه، في واحدة من أكبر موجات التصحيح التي يشهدها السوق خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت الأسعار وفق آخر تحديث على النحو التالي:

عيار 24: 6617 جنيهًا للشراء و6560 جنيهًا للبيع.

عيار 22: 6065 جنيهًا للشراء و6013 جنيهًا للبيع.

عيار 21: 5790 جنيهًا للشراء و5740 جنيهًا للبيع.

عيار 18: 4962 جنيهًا للشراء و4920 جنيهًا للبيع.

الجنيه الذهب: 46.32 ألف جنيه للشراء و45.92 ألف جنيه للبيع.

أوقية الذهب عالميًا: 3992 دولارًا.

لماذا تراجع سعر الذهب اليوم في مصر؟

يرجع تراجع سعر الذهب اليوم في مصر إلى مجموعة من العوامل المحلية والعالمية التي أثرت على حركة المعدن الأصفر، وفي مقدمتها انخفاض سعر الأونصة عالميًا بعد موجة من الارتفاعات، بالإضافة إلى استمرار تحركات الدولار مقابل الجنيه المصري.

كما ساهمت عمليات جني الأرباح التي شهدتها الأسواق العالمية في زيادة الضغوط على أسعار الذهب، خاصة بعد أن فشل المعدن النفيس في الحفاظ على مكاسبه فوق مستوى 4100 دولار للأوقية.



الدولار يواصل التأثير على سوق الذهب

رغم انخفاض الذهب عالميًا، فإن ارتفاع سعر صرف الدولار داخل السوق ساهم في الحد من خسائر الذهب داخل مصر.

ويظل سعر الدولار أحد أهم العوامل المؤثرة في سعر الذهب اليوم في مصر إلى جانب تحركات البورصة العالمية، نظرًا لاعتماد السوق المحلية على التسعير وفق سعر الأوقية وسعر الصرف معًا.

بيانات التضخم الأمريكية تغير اتجاه الذهب

شهدت الأسواق العالمية حالة من التذبذب عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي جاءت أقل من توقعات الأسواق خلال شهر يونيو، الأمر الذي عزز الآمال بشأن تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وساهم ذلك في تراجع الدولار الأمريكي وعوائد السندات بصورة مؤقتة، ما منح الذهب فرصة للصعود فوق مستوى 4100 دولار للأوقية، قبل أن يعود سريعًا للتراجع مع تجدد المخاوف الجيوسياسية.

الحرب الإيرانية تزيد من تقلبات الأسواق

لا تزال التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط تلقي بظلالها على أسواق المال والطاقة والمعادن.

فقد ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، مع تهديدات بتصعيد عسكري جديد إذا لم تستأنف طهران المفاوضات.

هذه التطورات عززت حالة عدم اليقين في الأسواق، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حركة الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين.



الطلب المحلي يمنع هبوط الذهب بقوة

على الرغم من التراجع الحالي، فإن الطلب المحلي لا يزال يمثل عامل دعم مهمًا لاستقرار سعر الذهب اليوم في مصر.

ويشهد السوق خلال فصل الصيف زيادة في معدلات شراء الذهب، سواء بغرض الزواج أو الادخار، وهو ما يقلل من حدة الانخفاضات مقارنة بما يحدث في الأسواق العالمية.

ويرى عدد من تجار الذهب أن استمرار موسم المناسبات والإجازات يدعم الطلب على المشغولات الذهبية والسبائك، ويحد من أي تراجعات حادة في الأسعار.

هل يستمر انخفاض الذهب خلال الأيام المقبلة؟

يتوقف الاتجاه المقبل لـ سعر الذهب اليوم في مصر على عدة متغيرات، أبرزها:

حركة الأونصة في البورصة العالمية.

تطورات الحرب الإيرانية.

اتجاهات أسعار النفط.

قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

حجم الطلب داخل السوق المحلية.

وفي حال استمرت الأونصة العالمية في التداول دون مستوى 4000 دولار، فقد تتعرض أسعار الذهب لمزيد من الضغوط، بينما قد يؤدي أي تصعيد جيوسياسي جديد إلى عودة المعدن الأصفر للارتفاع سريعًا.



نصائح للراغبين في شراء الذهب

ينصح خبراء سوق الذهب بعدم اتخاذ قرارات الشراء أو البيع اعتمادًا على تحركات يوم واحد فقط، خاصة في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية.

كما يفضل متابعة سعر الذهب اليوم في مصر بشكل مستمر، ومراقبة تطورات سعر الدولار والأحداث الاقتصادية العالمية، لأنها تعد المحرك الرئيسي لأسعار المعدن النفيس خلال المرحلة الحالية.

وفي الوقت نفسه، تظل السبائك والجنيهات الذهبية من أكثر أدوات الاستثمار التي يفضلها المدخرون، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.