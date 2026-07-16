شوبير: ميسي ظاهرة خارقة مش طبيعية أبدًا ومصر أفضل فريق واجه الأرجنتين

علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز منتخب الارجنتين أمام انجلترا ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية: ''في وجود ميسي مش هتقدر تغمض عينيك، لا خوف عليكم ميسي لديكم، ده عنوان الكرة في العالم، متقوليش سنة 40 ولا 50 حتى لو ماشي بعكازين في الملعب، ميسي ظاهرة خارقة مش طبيعية أبدًا .. أفضل فريق واجه الأرجنتين كان منتخب مصر، بلا شك، أنت سجلت هدفين وسجلت تالت وأتلغى، وكان ليك ركلة جزاء ومتحسبتش واتحسب عليك جول وهي ركلة ليك، منتخبنا عمل مباراة ولا أروع، وبعلنها صراحة بتمنى الأرجنتين تفوز بكأس العالم علشان يبقى اللي خرجنا من البطولة يبقى بطل العالم''.

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل إلى نهائي كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم، والمقرر إقامته في العاشرة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، في مواجهة مرتقبة لحسم لقب البطولة.