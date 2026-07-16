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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير خطير لمستحضر شهير يستخدم للقضاء على حشرات شعر الرأس

قمل الرأس
قمل الرأس
عبدالصمد ماهر

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها من تشغيل لمستحضر Iverzine 1 % Lotion ( 60 ml ) والذي يستخدم للقضاء علي حشرات الشعر.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن التشغيلة تحمل رقم «251217» تاريخ انتهاء 25\10\28 وذلك بناء على ما ورد الينا من الشركة صاحبة المستحضر والتي أفادت بأن العبوات المذكورة والمكون عليها رقم التشغيلة المغشوشة لم يتم انتاجها او تصنيعها بمعرفتها.

وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المغشوش

ووجهت هيئة الدواء وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المغشوش وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301او الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.

وقالت هيئة الدواء إن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

القمل حشرات الرأس الدواء هيئة الدواء تحذيرات الدواء

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