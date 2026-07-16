الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 63 من المصابين الفلسطينيين

استقبل الهلال الأحمر المصري الدفعة 63 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين من الوافدين وودع المغادرين الذين تم شفاؤهم، مواصلًا جهوده الإنسانية في مرافقتهم خلال إنهاء إجراءات العبور، بالتعاون مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي.

ويقدم الهلال الأحمر المصري حزمة متكاملة من الخدمات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، عبر مرافقتهم داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة في معبر رفح البري، إلى جانب تقديم مختلف الخدمات الإغاثية، وخدمات الدعم النفسي للأطفال.

كما يواصل الهلال الأحمر المصري تقديم خدمات إعادة الروابط العائلية، وتوزيع الوجبات والمشروبات، وتوفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، في إطار الحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للجرحى والمرضى ومرافقيهم.

ويستمر الهلال الأحمر المصري في تواجده على معبر رفح منذ بدء الأزمة، مع الحفاظ على رفع درجة التأهب والاستعداد على مدار الساعة، لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، دعمًا لجهود الدولة المصرية في التخفيف من معاناتهم ومساندتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.