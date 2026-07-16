رئيس مياه القناة يعلن الانتهاء من إصلاح 3 كسور مفاجئة بالشبكات في وقت واحد

أعلن اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، الانتهاء من أعمال إصلاح 3 كسور مفاجئة في خطوط مياه الشبكات الرئيسية والفرعية في وقتاً وأحداً وتم اعادة تشغيل الخدمة للمواطنين في مدة زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأكد اللواء أحمد رمضان، أنه فور تلقي ثلاث بلاغات في وقت واحد انتقلت فرق الطوارئ المكونة من مهندسين وفنيين وعمال، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه 4 بوصة المغذي من رافع السلام الي قرية أبو خوصه بالكامل، وتم الانتهاء من اعمال الاصلاح، بمعرفة رجال شبكات القنطرة شرق، وفي نفس الوقت تم الانتهاء من كافة أعمال اصلاح كسر مفاجئ في خط المياه 4 بوصة المغذي لمنطقة العقاده الغربية، كما تم الانتهاء من اصلاح كسر كفاجئ في خط المياه 4 بوصة المغذي لقرية هويس سرابيوم .

وقال رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف صحي بمحافظات القناة، أن عمليات أصلاح الثلاث كسور المفاجئة في شبكات مياه الشرب تم الانتهاء منها في وقتاً واحداً وفي مدة زمنية وجيزة، وأعادة تشغيل الخدمة دون التأثير علي المواطنين بأنقطاع المياه، وذلك بأشراف مباشر من رؤساء القطاعات والأفرع والمناطق، لافتا علي الاستعداد الكامل وتوفير المعدات للازمة، " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالاضافة الي التعاون التام بين جميع العاملين بالقطاعات والأفرع ومناطق.

وأضاف اللواء أحمد رمضان، على سرعة التحرك والتجاوب الفورى وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية، "، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، بالأضافة الي تقليل الفاقد من خلال أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني إقليم القناة.

وأشار اللواء أحمد رمضان، أن اليقظة التامة وروح التعاون والاستعداد الجيد بين جميع العاملين وراء الانتهاء من أعمال اصلاح جميع الكسور والاعطال المفاجئة في شبكات خطوط المياه الرئيسية والفرعية واعادة تشغيل الخدمة للمواطنين في مدة زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مشيراً علي متابعته على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أورفع الصرف الصحي، ومحطات المعالجة.