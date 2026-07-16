قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وداعا لمونتاج الفيديو.. تطبيق جديد يحول صورك إلى فيديوهات جاهزة للنشر
على مساحة 115 ألف متر مربع.. "مدينة اللقاحات" صرح طبي عملاق على أرض مصر
إدارة التجنيد والتعبئة تسلم شهادات الإعفاء من التجنيد لمرضى مستشفى سرطان 57357
ضربات أمريكية تهز جنوب إيران.. هجوم صاروخي يستهدف قشم وبندر عباس
سفير مصر لدى بلجيكا: دعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية خلال الأعوام الأربعة القادمة
القيادة المركزية الأمريكية تعلن اكتمال أحدث جولة من الضربات ضد أهداف إيرانية
مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد تجاوز احتياطي النقد الأجنبي 55 مليارًا لأول مرة
تطور عسكري مفاجئ.. قذائف أمريكية تسقط بالقرب من جزيرة قشم الإيرانية
3 قضايا على مائدة البرلمان .. ومطالب بحلول عاجلة لأزمات العمالة والسكن
تهديد شديد الخطورة.. زعيم الحوثيين يهدد بقصف المنشآت الحيوية السعودية
السفير التركي بالقاهرة: أصدقائي أكدوا صحة الأنباء المتداولة بشأن محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه القناة يعلن الانتهاء من إصلاح 3 كسور مفاجئة بالشبكات في وقت واحد

خلال الأعمال
خلال الأعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، الانتهاء من أعمال إصلاح 3 كسور مفاجئة في خطوط مياه الشبكات الرئيسية والفرعية في وقتاً وأحداً وتم اعادة تشغيل الخدمة للمواطنين في مدة زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأكد اللواء أحمد رمضان، أنه فور تلقي ثلاث بلاغات في وقت واحد انتقلت فرق الطوارئ المكونة من مهندسين وفنيين وعمال، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه 4 بوصة  المغذي من رافع السلام الي قرية أبو خوصه بالكامل، وتم الانتهاء من اعمال الاصلاح، بمعرفة رجال شبكات القنطرة شرق، وفي نفس الوقت تم الانتهاء من كافة أعمال اصلاح كسر مفاجئ في خط المياه 4 بوصة المغذي لمنطقة العقاده الغربية، كما تم الانتهاء من اصلاح كسر كفاجئ في خط المياه 4 بوصة المغذي لقرية هويس سرابيوم .

وقال رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف صحي بمحافظات القناة، أن عمليات أصلاح الثلاث كسور المفاجئة في شبكات مياه الشرب تم الانتهاء منها في وقتاً واحداً وفي مدة زمنية وجيزة، وأعادة تشغيل الخدمة دون التأثير علي المواطنين بأنقطاع المياه، وذلك بأشراف مباشر من رؤساء القطاعات والأفرع والمناطق، لافتا علي الاستعداد الكامل وتوفير المعدات للازمة، " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالاضافة الي التعاون التام بين جميع العاملين بالقطاعات والأفرع ومناطق.

وأضاف اللواء أحمد رمضان، على سرعة التحرك والتجاوب الفورى وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية، "، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، بالأضافة الي تقليل الفاقد من خلال أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني إقليم القناة.

وأشار اللواء أحمد رمضان، أن اليقظة التامة وروح التعاون والاستعداد الجيد بين جميع العاملين وراء الانتهاء من أعمال اصلاح جميع الكسور والاعطال المفاجئة في شبكات خطوط المياه الرئيسية والفرعية واعادة تشغيل الخدمة للمواطنين في مدة زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مشيراً علي متابعته على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أورفع الصرف الصحي، ومحطات المعالجة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

سعر الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه.. تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

وزير التربية والتعليم

عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

ترشيحاتنا

المملكة العربية السعودية

السعودية تدين استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على الكويت والبحرين والأردن

جيش الاحتلال الإسرائيلي

انقلاب على هدنة أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على 60% من قطاع غزة

رئيس الصين

رئيس الصين يؤكد استعداد بلاده لتقاسم تقنيات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي مع كازاخستان

بالصور

منتهية الصلاحية.. ضبط مخزن غير مرخص للأدوية يضم كميات مجهولة المصدر بقنا

حملة تموينية بقنا
حملة تموينية بقنا
حملة تموينية بقنا

أخطاء في استخدام التكييف قد تسبب مشكلات صحية خلال الصيف.. تجنبها

أضرار صحية يسببها التكييف للجسم
أضرار صحية يسببها التكييف للجسم
أضرار صحية يسببها التكييف للجسم

هيئة الصحة البريطانية: موجة الحر ترفع مخاطر الإجهاد الحراري.. والفئات الأكثر عرضة وكيفية الوقاية

لماذا تشكل موجات الحر خطرًا على الصحة؟
لماذا تشكل موجات الحر خطرًا على الصحة؟
لماذا تشكل موجات الحر خطرًا على الصحة؟

لماذا يفقد بعض الأشخاص الوزن بسهولة بينما يعاني آخرون؟.. أعرف الأسباب الخفية

أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين

فيديو

صورة من الزيارة

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد