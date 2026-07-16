رئيس جامعة الزقازيق يشهد انطلاق مؤتمر CONy ZAG 2026 لأمراض المخ والأعصاب بكلية الطب

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وبحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب، انطلاق فعاليات مؤتمر CONy ZAG 2026 لأمراض المخ والأعصاب، الذي تنظمه كلية الطب بجامعة الزقازيق، بالتعاون مع الجمعية المصرية للأعصاب والطب النفسي وجراحة المخ والأعصاب، وذلك على مدار يومي 16 و 17 يوليو الجاري بالمركز العلمي بمبنى الجراحة بكلية الطب.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب القصر العيني، والدكتور محمد بشير وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سالي محمود وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حمدي رئيس الجمعية المصرية لجراحة المخ والأعصاب، والدكتور ساهر السيد هاشم أستاذ أمراض المخ والأعصاب بطب القصر العيني، والدكتور رضا الديب مدير عام التأمين الصحي بمحافظة الشرقية، والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، إلى جانب نخبة من أساتذة الجامعات المصرية، ومستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة، ووزارة الصحة، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس.

ترأس المؤتمر الدكتور مجدي عيداروس رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الزقازيق، وضمت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتورة سوسن عبد العزيز يوسف، أستاذ أمراض المخ والأعصاب وسكرتير المؤتمر، والدكتور تامر الصيرفي، أستاذ أمراض المخ والأعصاب ومنسق المؤتمر.

وخلال الفعاليات، أكد الدكتور خالد الدرندلي أن جامعة الزقازيق تضع دعم المؤتمرات العلمية والبحثية على رأس أولوياتها، باعتبارها منصة رئيسية لتبادل المعرفة والخبرات، مشيرًا إلى أن مؤتمر CONy ZAG 2026 يعكس المكانة العلمية المتميزة لكلية الطب وقدرتها على استقطاب نخبة من الخبراء والمتخصصين، بما يسهم في نقل أحدث الخبرات الطبية إلى الأطباء والباحثين، ويعزز دور الجامعة في خدمة القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات الطبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب الببلاوي أن المؤتمرات العلمية تمثل أحد أهم روافد تطوير البحث العلمي وربط مخرجاته بالتطبيقات الإكلينيكية، موضحًا أن المؤتمر يتيح فرصة حقيقية للتواصل بين الباحثين والأطباء وتبادل الخبرات العلمية، بما يدعم الابتكار الطبي، ويعزز جودة البحث العلمي، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال علوم المخ والأعصاب.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمود مصطفى طه أن المؤتمر يُعد أحد أبرز الفعاليات العلمية المتخصصة التي تنظمها كلية الطب هذا العام، ويأتي في إطار حرصها على توفير بيئة علمية متطورة تجمع كبار الأساتذة والاستشاريين والباحثين لمناقشة أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض المخ والأعصاب، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأطباء، وتعزيز مكانة الكلية كمركز رائد في التعليم الطبي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور مجدي عيداروس أن المؤتمر يناقش عددًا من المحاور العلمية المتخصصة، تستعرض أحدث ما توصل إليه العلم في تشخيص وعلاج أمراض المخ والأعصاب، وفي مقدمتها السكتات الدماغية، والصرع، والتصلب المتعدد، واضطرابات الحركة، والصداع، والأمراض العصبية الطرفية، إلى جانب أحدث التطورات في جراحات المخ والأعصاب، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج، فضلًا عن عرض أحدث الأبحاث العلمية والتطبيقات الإكلينيكية، بما يسهم في تبادل الخبرات بين الخبراء والباحثين، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

جديرٌ بالذكر أن المؤتمر يتضمن برنامجًا علميًا حافلًا من المحاضرات المتخصصة، والجلسات النقاشية، وورش العمل، فضلاً عن عروضٍ لأحدث الأبحاث والتطبيقات الإكلينيكية، بما يعزز تبادل الخبرات بين المشاركين، ويدعم جهود جامعة الزقازيق في ترسيخ دورها الريادي في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات العلمية المتخصصة، والمساهمة الفاعلة في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية ودعم مسيرة البحث العلمي على المستويين المحلي والإقليمي.